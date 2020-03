Fallout 76 Wastelanders: Alle Infos zu Release, Beta & Trailer

Das neue Wastelanders-Update von Fallout 76 wird bald veröffentlicht. Wir verraten euch alle wichtigen Infos zum großen Patch und was sich für euch ändert.

Wann und wo ist der Release? Wastelanders wird am 7. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Für den PC wird das Update nicht nur im Bethesda.net-Launcher, sondern erstmals auch auf Steam erscheinen.

Was kostet Wastelanders? Wastelanders wird ein kostenloses Update für alle, die das Spiel besitzen. Ihr müsst keinen DLC kaufen, sondern müsst das Spiel einfach nur patchen.

Allerdings gibt es besondere Siedler- und Raider-Pakete mit Kosmetika für alle, die sich zu Wastelanders einen neuen Stil zulegen wollen. Sie haben die beiden größten Fraktionen von Wastelanders zum Thema.

Der Artikel entstand im Februar 2020 und wurde 1m 19. März mit neuen Infos aktualisiert.

FAQ zu Wastelanders

Wastelanders – Trailer und Gameplay

Das steckt im Trailer: Der Trailer von Wastelanders verrät bereits einige der Neuerungen, die das Update mit sich bringt und zeigt die NPCs, denen ihr begegnen werdet. Wir haben den Trailer hier für euch eingebunden:

So sieht das Gameplay aus: Auf der PAX East 2020 in Boston hat Bethesda erstmals richtiges Gameplay von Wastelanders gezeigt. Dieses zeigt die ersten Schritte, die ihr im Update tun werdet.

Ihr startet wieder in Vault 76, ein Jahr nachdem die Brandbestien besiegt wurden. In der Zwischenzeit haben sich neue Menschen in Appalachia angesiedelt, NPCs, mit denen ihr direkt nach Verlassen des Vaults interagieren könnt.

Viele Teile der Welt wurden überarbeitet und erneuert oder ersetzt, um die NPCs einzugliedern. So findet ihr dort, wo ursprünglich eine Nachricht der Aufseherin auf euch gewartet hat, nun ein Diner mit den beiden NPCs Duchesse und Mort.

Die gesamte Vorstellung des Gameplays mit Kommentaren der Entwickler dauert knapp eine halbe Stunde. Wir haben das Video hier für euch eingebunden:

Beta-Anmeldung und Ablauf

Gibt es eine Beta? Ja, allerdings ist es eine geschlossene Beta auf dem PC. Wer mitmachen will, muss sich vorher für die Beta anmelden und dann auf eine Einladung hoffen. Um euch anzumelden, müsst ihr euch einfach auf der entsprechenden Seite bei Bethesda registrieren.

Es wurden bereits mehrmals Spieler eingeladen, an der Beta teilzunehmen. Es gibt im Moment keine Infos über neue Einladungs-Wellen. Da der Release bereits im April ist, kann es sein, dass keine weiteren Tester eingeladen werden.

Wie läuft die Beta ab? Die Beta ist zugleich ein Testlauf für den neuen PTS (Public Test Server), mit dem neue Patches vor ihrem Release von der Community getestet werden sollen. Ihr werdet dort eine Vorab-Version von Wastelanders spielen und testen.

Nicht nur die NPCs, sondern auch ihr sollt an Wastelanders mithelfen.

Ziel ist es, möglichst viele Fehler zu finden und Verbesserungen vorzuschlagen. Dementsprechend werdet ihr kein „fertiges“ Produkt vor euch sehen, sondern könnt helfen, es für den Release vorzubereiten. Der Fortschritt wird dann zum Release von Wastelanders gelöscht.

NPCs, Quests und mehr Story

Das ändert ich mit Wastelanders: Das Update wird Fallout 76 vollständig umkrempeln. Es wird ähnliche wie die Singleplayer-Vorgänger Fallout 4 oder Fallout 3 werden. Dass Fallout 76 genau darauf verzichtet hat, war schon kurz nach Release ein großer Kritikpunkt der Fans.

Vor allem die NPCs, die mit Wastelanders zurückkehren, haben vielen gefehlt. Diese kommen am dem 7. April sowohl mit verschiedenen Fraktionen, als auch als Begleiter, mit denen ihr wie in Fallout 4 flirten dürft.

Außerdem bringt Wastelanders:

Quests, mit denen ihr bei den Fraktionen Ruf farmen könnt wie in einem MMO

Neue Waffen und Gegner

Mehr Story, die mit einer Hauptquestreihe weiterführt, was seit dem „Ende“ von Fallout 76 passiert ist

Die NPCs sind im Übrigen alle voll vertont und ihr werdet Dialog-Optionen erhalten. Bethesda hat bei diesem Part sogar ein wenig übertrieben.

Auf die Dialoge werden sich teilweise eure S.P.E.C.I.A.L.-Werte auswirken. Es könnte sich also endlich auch wieder lohnen, mit Charisma zu spielen, selbst wenn ihr nicht in einem Team unterwegs seid. Der Wert galt zuvor als weitgehend nutzlos.

Nach Wastelanders – Roadmap für 2020

So geht es weiter: Bereits im September 2019 hat Bethesda eine Roadmap für 2020 angekündigt. In dieser haben die Entwickler etliche neue Features verraten, die Fallout 76 noch bekommen soll. Darunter sind:

Ein Test-Server, den sich Spieler schon lange wünschen (Für die Beta von Wastelanders bereits begrenzt aktiv)

Skill-Loadouts, um schnell zwischen den bevorzugten Builds wechseln zu können

Multi-Faktor-Authentifizierung für mehr Sicherheit

„Legendäre Spieler“ – Ein Feature, das wie ein Prestige-System für Spieler funktionieren soll und wohl in Verbindung mit Legendären Perks steht

Verbesserungen am Social-Menü und weitere Verbesserungen für öffentliche Events

Weitere Infos zu großen Updates im Stil von Wastelanders oder zuvor Nuclear Winter gibt es noch nicht.