Auf der Spielemesse PAX East präsentierte Bethesda das neue Wastelanders-Update für Fallout 76 und konzentrierte sich dabei vor allem auf die Dialoge. Uns erwartet fast schon ein neues Spiel.

Was hat Bethesda gezeigt? Auf der PAX East hatte Bethesda das Wastelanders-Update für Fallout 76 dabei. Was gezeigt wurde, erklärt, warum die Entwickler mehr Zeit brauchten und den Release auf dieses Jahr verschieben mussten: Fallout 76 wirkt mit dem Update nun im Grunde wie Fallout 4.

Ist das noch Fallout 76?

Was verändert sich durch Wastelanders? Ein Jahr ist vergangen, seit die Brandbestien besiegt wurden. Ihr seid in den Vault 76 zurückgekehrt und habt dort ein Jahr lang geschlafen.

Schon beim Verlassen des Vaults bemerkt ihr die Veränderung: NPCs begrüßen euch und haben direkt die erste Quest parat. Überall trefft ihr nun Nichtspieler-Charaktere, die mit euch plaudern, Missionen anbieten und die euch verraten, was in dem vergangenen Jahr alles passiert ist: Appalachia wurde besiedelt.

So laufen die Dialoge ab: Mit NPCs kommen natürlich auch Gespräche ins Spiel. Während der Dialoge könnt ihr typisch für die Fallout-Serie – oder für Rollenspiele im allgemeinen – aus mehreren Antwortmöglichkeiten wählen. Entsprechend verändert sich das Gespräch. So erhaltet ihr mehr Hintergrundinfos.

Entscheidungen lassen sich auch treffen. Durch Dialog-Entscheidungen ist es beispielsweise möglich:

Allianzen zu schmieden

Euren Ruf bei einer der Fraktion zu steigern

Eine alternative Möglichkeit zur Lösung einer Quest zu finden.

Gespräche wie in den früheren Teilen

Spielen Attribute bei den Gesprächen eine Rolle? Eure Stats werden sehr wichtig. Darunter der Charisma-Wert. Denn durch ihn könnt ihr neue Dialog-Optionen freischalten, die euch mehr Infos oder gewisse Vorteile bescheren. Ihr könnt beispielsweise versuchen, einen Feind zu beschwichtigen und ihn zu überreden, euch nicht anzugreifen. Klappt das nicht, kommt es zum Kampf, wodurch die Quest dann aber ebenfalls gelöst ist, nur eben auf eine andere Weise.

Das erinnert extrem an die Single-Player-Teile der Fallout-Reihe. Vielleicht sogar mehr an Fallout 3 als an Teil 4, da ihr ganze Sätze seht und aus diesen eure Reaktionen in den Gesprächen wählt.

Wie wirkt sich das auf die bisherigen Quests aus? Gespräche mit Robotern wie Rose oder MODUS laufen anders ab. Ihr unterhaltet euch richtig mit den Blechkameraden, was die Gespräche lebendiger wirken lässt. Die Quests selbst bleiben aber gleich.

Andreas meint: Die Gameplay-Videos aus Wastelanders zeigen, dass uns schon beinahe ein neues Spiel erwartet. Fallout 76 fühlt sich durch die NPCs und die Dialoge nun viel mehr wie ein „echtes“ Fallout an. Als Fan spüre ich jetzt auch, wie sehr mir diese Interaktionen mit den Nichtspieler-Charakteren gefehlt haben. Nun heißt es, bis zum 7. April abzuwarten, um dann bei Release von Wastelanders, Fallout 76 erneut eine Chance zu geben.