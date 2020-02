Das große Update Wastelanders für Fallout 76 hat nun offiziell ein Release-Datum. Es schiebt das Survival-Spiel mit neuen Features mehr in Richtung MMORPG. Das freut die Spieler.

Was ist Fallout 76: Wastelanders? Bei Wastelanders handelt es sich um eines der größten Updates, die Fallout 76 bekommen soll. Es bringt zudem einige spannende Elemente, die das Spiel-Gefühl verändern werden.

Die wichtigste Neuerung ist die Einführung der NPCs, die mit neuen Quests und sogar einem Ruf-System daherkommen. Das erinnert schon an ein MMORPG.

Das große Update enthält außerdem:

Eine neue Story

Neue Orte

Neue Gegner

Neue Waffen

Wann erscheint Wastelanders? Wastelanders erscheint am 7. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Gleichzeitig mit dem Update wird Fallout 76 auch für die Plattform Steam veröffentlicht.

Ursprünglich sollte das große Update bereits 2019 erscheinen, wurde jedoch nach hinten verschoben, um noch Optimierungen vorzunehmen. Nun gibt es endlich ein offizielles Release-Datum.

5 neue Screenshots zu Fallout 76 machen Lust auf das große Wastelanders-Update

Was kostet Wastelanders? Das Update ist für Besitzer von Fallout 76 komplett kostenlos. Es gibt jedoch Inhalts-Pakete passend zu den beiden Fraktionen, die ihr erwerben könnt.

Darin enthalten sind allerhand kosmetische Inhalte für euren Charakter und euer C.A.M.P..

Der Eingang zur Foundation, der Heimat der Sielder

NPCs zum Interagieren und Verlieben

Was ist das Besondere an den NPCs in Wastelanders? Die NPC-Fraktionen sind euch gegenüber zu Beginn sehr misstrauisch eingestellt. Ihr müsst zuerst Ruf leveln, um in ihrer Gunst zu steigen.

Danach wird es jedoch viele neue Geschichten und Aufgaben rund um die Fraktionen geben. Dabei sollt ihr die beiden Haupt-Fraktionen, Siedler und Raider, sogar gegeneinander ausspielen können.

Eine besondere Funktion haben auch die Dialoge. Ihr wählt Sätze aus und eure Charakter-Werte beeinflussen euer Gegenüber. So wird das MMO ein bisschen mehr wie Fallout 3. Als Krönung werdet ihr euch zudem in NPCs verlieben können.

Was kommt noch 2020? Für 2020 wurde bereits sowas wie eine Roadmap veröffentlicht, in der zukünftige Features für Fallout 76 beschrieben wurden.

Zu diesen zählen ein Test-Server, Skill-Loadouts und eine Verbesserung der öffentlichten Events. Weitere Details könnt ihr euch hier durchlesen: