Bethesda hat in einem neuen Blogpost Infos zum großen Wastelanders-Update von Fallout 76 gegeben. Diesmal wurde das Ruf-System vorgestellt und es klingt stark nach einem Inhalt aus MMORPGs.

Wie funktioniert das Ruf-System? Wenn Wastelanders startet, wird es zwei große Fraktionen geben, denen ihr euch anschließen könnt: Die Siedler und die Raider. Zu beiden Fraktionen hat Bethesda kürzlich Bilder gezeigt.

Sowohl Siedler als auch Raider kehren nach Appalachia zurück, nachdem es in monatelanger Schwerstarbeit von euch wieder halbwegs bewohnbar gemacht wurde. Dennoch kennen diese neuen NPCs euch überhaupt nicht.

Aus genau diesem Grund werdet ihr von beiden Fraktionen erst einmal misstrauisch beäugt. Euch mag niemand, bis ihr bewiesen habt, dass man euch vertrauen kann.

Ruf sammeln in Wastelanders

Wie erlange ich Ruf? Wenn ihr in Wastelanders im Ansehen einer Fraktion steigen wollt, müsst ihr Aufgaben für sie erledigen. Story-Quests gewähren mehr Ruf als etwa täglich abschließbare Fraktions-Quest.

Sogar bestimmte Dialog-Optionen sollen euch Ruf gewähren, ähnlich wie es schon in anderen Fallout-Teilen funktioniert hat. Wenn ihr Ruf erhaltet, werdet ihr direkt im Spiel darüber informiert und seht einen Fortschrittsbalken:

Es wird sieben Ruf-Stufen geben. Das alles klingt stark nach dem Ruf-System aus bekannten MMORPGs wie etwa World of Warcraft. Die Stufen sind nach bisherigen Infos (nicht unbedingt in dieser Reihenfolge):

Feindlich

Misstrauisch

Neutral

Nachbarschaftlich

Freundlich

Verbündeter

In früheren Infos hieß es, dass ihr euch beiden Fraktionen anschließen und sie sogar gegeneinander ausspielen könnt, wenn ihr denn wollt. Ob das so bleibt, wird sich noch zeigen. Aktuell laufen noch Tests für Wastelanders.

Gibt es Belohnungen? Bei den Fraktionen gibt es in ihren jeweiligen Hauptstädten (Crater für die Raider, Foundation für die Siedler) eigene Fraktions-Händler. Die bieten euch eine größere Auswahl an, je höher euer Ruf steigt.

Welche Belohnungen genau dann verfügbar werden, ist noch nicht bekannt, außer, dass es besondere Baupläne für Fraktionsgegenstände geben wird. Wer also ein Raider-C.A.M.P. bauen will, kann das bald stilecht.

Es wird auch die Möglichkeit geben, sich in NPCs zu verlieben und Begleiter anzuheuern. Wir wissen aber noch nicht, wie das mit dem Ruf zusammenhängt.

Spieler freuen sich auf Wastelanders

Das sagt die Community: Einige Spieler befürchten, dass das System in dieser Form ein langweiliger Ruf-Grind werden könnte. Die meisten freuen sich aber darauf, fühlen sich sogar an New Vegas erinnert.

Einige Fans spinnen die Idee dabei weiter. Es ist bereits bekannt, dass Fraktionen wie der Kult des Mothman kommen sollen. Sie stellen sich nun die Frage, wie diese in das System passen:

Ich frage mich, wie die Sub-Fraktionen funktionieren. Glaubt ihr, der Kult des Mothman ist mit den Raidern verbündet? re-bobber auf reddit.

Wann kann ich mir das ansehen? Ein Release-Datum für Wastelanders steht noch immer aus. Allerdings soll am 4. Februar ein neuer Trailer erscheinen. In diesem könnte dann noch einmal mehr erklärt werden.