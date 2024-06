„Wünschte, wir hätten sie länger unterstützt“ – Todd Howard ärgert sich, dass Fallout 4 und Skyrim keine Service-Games waren

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Bei [Fallout] 76 wussten wir: “Hey, das ist ein Spiel, das wir so lange wie möglich unterstützen werden. Bei Starfield gehen wir mit dem gleichen Wissen an die Sache heran. Und wenn wir Elder Scrolls 6 in Angriff nehmen, müssen wir jetzt anfangen, über einen 10-Jahreshorizont nachzudenken.

Die Erwartung, dass wir [Elder Scrolls 6] über Jahre hinweg updaten werden, existiert , sagt Howard, Wenn wir uns Skyrim anschauen, das wir immer noch in geringem Umfang aktualisieren, und all die Kreationen und Mods, [dann ist es] immer noch ein sehr beliebtes Spiel.

Das Interview mit Todd Howard veröffentlichte MrMattyPlays am 16. Juni 2024 auf seinem Youtube-Kanal. In etwas über eine Stunde sprachen sie unter anderem über Fallout, Starfield und Elder Scrolls 6.

Mit Skyrim und Fallout 4 landete Bethesda in den 2010er Jahren zwei große Gaming-Hits. Todd Howard sprach nun in einem Interview darüber, dass es ihn ärgert, dass sie beide Spiele nicht wie Service-Games dauerhaft begleitet haben.

