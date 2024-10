Neues Update für Fallout 76 bringt gefährlichen Endgame-Raid mit dem größten Boss bisher

Bethesda hat das kommende Update für Fallout 76 vorgestellt. Im Mittelpunkt steht ein neuer Raid für Endgame-Spieler samt schwierigem Boss. Abgesehen davon gibt es aber noch weitere Neuerungen.

Was wurde angekündigt? Das Dezember-Update bringt einige neue Inhalte für Fallout 76, das 2024 eines der besten Survival-Games auf dem Markt ist. Anlässlich des Fallout-Tags am 23. Oktober 2024 wurde das Update in einer Präsentation vorgestellt.

Dazu gehört ein neuer Raid mit dem Namen „Strahlende Tiefen“. Außerdem wird es Haustiere für das eigene Camp geben, die Option, zu fischen, und sich ab einem bestimmten Level in einen Ghoul zu verwandeln. Schauen wir uns die Neuerungen im Detail an.

Ein Raid für Spieler im Endgame

Worum geht es beim Raid? „Strahlende Tiefen“ entführt Spieler in eine unterirdische Forschungseinrichtung im Gebiet Ash Heap. Die Enklave war dort tätig und beschäftigte sich mit dem radioaktiven Material Ultrazit.

Es gilt nun, herauszufinden, was in der Einrichtung geschehen ist. Die Spieler sollen sich in Vierer-Teams mehreren Kämpfen stellen – denn das Labor ist voller Feinde. Erst einmal begonnen, gibt es kein Zurück: „Ihr gewinnt, oder ihr sterbt“, beschreibt Creative Director John Rush den Raid während der Präsentation auf YouTube.

Am Ende wartet der Endboss namens Ultrazithorror auf die mutigen Abenteurer. Er ist laut Aussage von Entwicklerin Erin Bower der bislang größte Boss im Spiel, und vielleicht sogar der größte der gesamten Fallout-Historie .

Um ihn zu besiegen und den Raid zu schaffen, ist ein Level von 300 oder höher nötig. Außerdem sei es wichtig, dass sich die Teams gut absprechen und über hochstufige Ausrüstung verfügen. Die „Strahlende Tiefen“ sollen sich dabei wie ein traditioneller MMO-Dungeon anfühlen und die Spieler im Endgame ordentlich herausfordern.

Die gesamte Präsentation könnt ihr hier nachholen:

Wie kann man als Ghoul spielen? Eine weitere Neuerung, über die sich bestimmt einige Spieler freuen, ist die Option, sich in einen der gruseligen Ödland-Bewohner zu verwandeln. Möglich ist das ab Level 50 und mit einer Quest verbunden.

Was bringt das Update noch? Des Weiteren wurde eine neue Aktivität, das Fischen, angekündigt. Gegen Ende des Jahres wird es hierzu noch weitere Informationen geben. Fest steht bislang, dass an jeder Wasserstelle geangelt werden kann.

Wer Tiere nicht fischen, sondern lieber im eigenen Camp halten möchte, kann das ebenfalls bald tun. Spieler müssen sich zwischen einem Hund und einer Katze entscheiden. In beiden Fällen zieht der pelzige Gefährte im Lager ein und lässt sich mit verschiedenen Accessoires ausstatten, etwa Halsbändern.

Fallout 76 erhält mit dem Dezember-Update also einige spannende Neuerungen. Wer sich noch nicht ins Ödland gewagt hat, kann das Spiel noch bis zum 29. Oktober 2024 kostenlos testen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie viele der unterirdischen Bunker es in der Welt von Fallout gibt? Einer, der es wissen muss, hat eine Antwort geliefert: Der Chef des legendären Rollenspiels erklärt, wie viele Vaults es in Fallout gibt