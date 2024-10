Ein neues Strategie-Spiel auf Steam erhält 89 % positive Rezensionen, wird mit den großen Hits von Paradox verglichen

Auf Steam ist ein neues Spiel erschienen, das Strategie-Fans aktuell begeistert. Dabei werden Vergleiche gezogen, vor denen sich der Titel nicht verstecken muss.

Um welches Spiel geht es? Age of History 3 ist, wie der Name schon sagt, der dritte Teil einer Strategie-Spielreihe. Der Titel ist am 23. Oktober 2024 auf Steam erschienen und konnte sogleich viele positive Bewertungen sammeln.

In Age of History 3 führt man eine Zivilisation von ihrem Beginn an durch die Weltgeschichte. Zunächst hat man es also nur mit einem kleinen Stamm zu tun, später geht es sogar in die Zukunft. In simpler, aber hübscher 2D-Grafik steuert man die Geschicke seines Landes über eine Weltkarte.

Das Spiel sorgt auch deshalb für Aufsehen, weil es nicht von einem großen oder mittelgroßen Studio stammt, sondern von einem einzelnen Entwickler geschaffen wurde.

Viele positive Stimmen, aber auch Kritik

Wie kommt das Spiel an? Entwickelt wurde Age of History 3, genauso wie seine Vorgänger, von Łukasz Jakowski. Im Alleingang stemmt er die Entwicklungsarbeit und hat damit jetzt einigen Erfolg.

Auf Steam steht das Spiel aktuell (Stand: 24.10.2024), bei 89 % positiven Bewertungen. Abgestimmt haben über 1.500 Personen. Gelobt werden das Gameplay und die Zugänglichkeit – das Spiel sei nicht zu kompliziert. Es gäbe nur wenige Bugs und auch die Präsentation gefällt den meisten.

Hier werden direkt Vergleiche zu den Strategie-Experten von Paradox gezogen. Besonders das Interface erinnert die Spieler an die Titel des schwedischen Studios, dessen Historie selbst Höhen und Tiefen erlebt.

Einige Stimmen aus der Community auf Steam:

„Mein erster Eindruck war erstaunlich, bisher habe ich mehrere Paradox-Spiele wie Europa Universalis 4 ausprobiert, und zum ersten Mal kann ich ein Spiel wie dieses länger als 20 Minuten spielen“, schreibt der User NaniKazuku.

„Das ist ein echter Fund für Fans von Globalstrategie. In diesem Spiel konnte ich in die Verwaltung einer ganzen Zivilisation eintauchen, von der Antike bis zu futuristischen Epochen“, beschreibt Ţhė Nebeský Mûž seine Erfahrung.

„Viel komplexer als Teil 2, aber immer noch einfacher und simpler als Hearts of Iron 4. Es gibt gerade eine Menge Inhalte und noch mehr Raum für Verbesserungen, vor allem durch Community-Mods. Insgesamt ist es ein tolles Spiel“, findet AsakuraRen.

Gibt es auch Kritik? Ja, die gibt es. Besonders das Fehlen eines Tutorials wird beanstandet. So wird der Einstieg in das Spiel trotz aller Zugänglichkeit erschwert. Auch die Steuerung frustriert manche Spieler wie Khorne Flakes. Er empfiehlt, noch weitere Updates abzuwarten.

Insgesamt ist die Stimmung aber sehr gut. Age of History 3 wird sogar als der beste Serienteil bezeichnet. Wie sich die Bewertungen in den nächsten Tagen noch entwickeln, und ob der hohe Schnitt bestehen bleibt, wird sich zeigen.