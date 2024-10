Palworld reagiert auf die Menge an Hass, die auf den früheren Steam-Hit einprasselt

Neue Serie auf Netflix zeigt den Mann, der Wrestler wie The Rock berühmt gemacht hat – Ist so spannend wie ein guter Thriller

Bucky hat einen Rat an die Hater: Sie sollen Palworld einfach auf X muten, das Spiel auf Steam verstecken und nicht mehr darüber nachdenken. Somit würden sich die Personen selbst einen Gefallen tun. Er verstehe nicht, wie man Zeit und Energie in Dinge investieren könne, die man nicht leiden kann.

Was sagt der Community Manager? Bucky bespricht die Kommentare von Hatern, in denen den Entwicklern beispielsweise gewünscht wird, dass sie ihren Job verlieren. Für Bucky sei das ein individuelles Problem des Haters. Er sieht gerade bei Palworld eine Welle an Wut, die dumm sei. Die meisten Kommentare zum Spiel seien nämlich nur darauf aus, viele Likes abzugreifen.

Obwohl Palworld schon Anfang 2024 auf Steam erschien, muss sich das Entwicklerstudio immer noch mit vielen Anfeindungen aus der Community auseinandersetzen. Dem Community Manager Bucky wurde das nun zu viel, weshalb er sich in den sozialen Medien an die Hater richtet.

