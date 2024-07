Palworld bittet Spieler eine Diskussion um Steam zu ignorieren, bei der sie schlecht aussehen

Two and a Half Men – Trailer zur 11. Staffel mit Jon Cryer und Ashton Kutcher

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 2

Those about to Die – Trailer zur Gladiatoren-Serie mit Regisseur Roland Emmerich

Es kann durch die Spielerzahlen auch ein falsches Bild entstehen, so glauben viele, dass das MMORPG „New World“ ein Flop ist, weil es nach dem Release dramatisch an Spielern verloren hat, dabei war das “Buy2Play”-Spiel zum Release viel beliebter als alle angenommen haben und hat auch zahlreiche Spieler außerhalb der MMORPG-Nische angesprochen, die es dann nicht halten konnte:

Bei Palworld ist der Ausschlag besonders krass: Nie hat ein Spiel auf Steam mehr Spieler in so kurzer Zeit verloren, als Palworld nach dem Release.

Palworld hatte 2 Millionen, dann 15.000, jetzt sind es 140.000 … das ist kein Grund, sich darüber aufzuregen. In ein paar Wochen wird die Spielerzahl wieder sinken, und beim nächsten großen Update wird sie wieder steigen. So funktioniert das nun mal.

