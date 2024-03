Palworld: Spieler stellt Hunderte legendäre Palsphären her – Community gibt Tipps zum Farmen der Ressourcen

Legendäre Palsphären sind in Palworld das Maß der Dinge im Bereich der Sphären. Wie ein Spieler Hunderte davon hergestellt hat – und wie ihr das auch könnt.

Wenn ihr in Palworld unterwegs seid und einige der über 100 verschiedenen Pals fangen wollt, benötigt ihr vor allem eine Sache: Palsphären. Die Herstellung dieser Sphären erfordert das Zusammentragen einiger Ressourcen, sodass vor allem die Herstellung großer Mengen an Palsphären viel Zeit in Anspruch nehmen kann.

Ein Spieler auf Reddit hat die unglaubliche Menge von 999 Palsphären auf einen Schlag in Produktion gegeben. Und hierbei handelt es sich sogar um die legendären Palsphären, also die besten Sphären, die ihr in Palworld herstellen könnt. Gleichzeitig benötigen diese auch die größte Menge an Ressourcen.

Wenn ihr selbst an diesem Unterfangen arbeiten wollt, könnten euch die Tipps aus der Community zum Thema nützlich sein und sowohl Stress als auch Zeit sparen.

Mit den richtigen Pals schneller an die notwendigen Ressourcen gelangen

Was benötige ich, um legendäre Palsphären herzustellen? Für die Herstellung der legendären Palsphären benötigt ihr Paldium sowie die Zwischenprodukte hochwertige Metallbarren, Karbonfasern und Zement. Um diese herzustellen, braucht ihr wiederum die Rohstoffe (Holz-)Kohle, Stein, Knochen und Palsaft.

Welche Tipps gibt die Community zum Farmen der Ressourcen? Zuerst benötigt ihr eine Basis, in der ihr automatisiert Erz farmt sowie Holz und Stein abbauen lasst. Damit habt ihr bereits eine gute Grundlage, bei der ihr bis auf die Knochen und den Palsaft alle notwendigen Ressourcen bekommt beziehungsweise herstellen könnt.

Um den Palsaft leichter zu farmen, gibt es aus der Community einen guten Tipp. Ein Spieler schreibt: Orserk hat einen großen Flächenangriff, der große Gruppen an Gobfins mit einem Schlag besiegt. [..] Orserk erhöht die Items, die von Wasser-Pals fallengelassen werden. Konzentrieren erhöht es. Mit dem Konzentrieren ist das Erhöhen des Levels von Orserk mithilfe des Pal-Entsafters gemeint.

Ein weiterer Spieler ergänzt diesen Tipp: Orserk auf aggressiv eingestellt, und ein Flopie in der Gruppe, um automatisch Beute zu sammeln . Somit greift euer Orserk automatisch umliegende Pals an, während Flopie für euch die fallengelassenen Items einsammelt.

Nun fehlen nur noch die Knochen, und ihr habt alle Ressourcen zusammen. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr Knochen in Palworld farmen könnt, werdet ihr dazu bei uns fündig.

Mit diesen Tipps könnt ihr schneller an die notwendigen Ressourcen gelangen, um die legendären Palsphären selbst herzustellen und somit die Chance zu erhöhen, ein Pal erfolgreich einzufangen.

Was sagt ihr zu der beachtlichen Menge an legendären Palsphären und den Tipps, um schnell an die Ressourcen zu gelangen? Benutzt ihr diese bereits oder habt ihr vielleicht sogar noch bessere? Wenn ihr auf der Suche nach weiteren Tipps und Tricks zu Palworld seid, werft einen Blick auf unsere Übersicht mit Guides zu Palworld.