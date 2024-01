Palworld: Erz automatisch farmen – So geht es am besten

Ihr spielt Palworld und braucht viel Erz? MeinMMO verrät euch, wie ihr in Palworld am besten an Erz kommt und das ganze Erz automatisch farmen kann.

Was ist Erz? Erz ist ein Rohstoff in Palworld den ihr nur von Erz-Vorkommen erhalten könnt. Im Gegensatz zu Holz und Stein gibt es für Erz kein Vorkommen, dass ihr euch einfach in die Basis stellen könnt. Es gibt dennoch einen Weg, wie ihr effektiv an Erz kommt.

Mit 2. Basis lässt sich in Palworld Erz automatisch farmen

Wie kommt man automatisiert an Erz? Um automatisiert an Erz zu kommen, müsst ihr zunächst eure Basis auf Stufe 10 haben. Das ermöglicht euch nämlich, eine zweite Basis zu erbauen. Um eine zweite Basis zu erbauen, benötigt ihr eine zweite Pal-Box. Dafür packt ihr folgende Dinge ein:

1 Paladium-Bruchstück

8 Holz

3 Stein

Wenn ihr die Sachen dabeihabt, könnt ihr euch auf den Weg zu einem Ort mit vielen Eisen-Vorkommen machen.

Was ist der beste Ort für das 2. Lager, um Erz zu farmen? Wir folgen dem Ratschlag von Reddit-Nutzer Hmphy der einen Ort gefunden hat, an dem die Gegner keine Invasion starten können und ihr das Lager dadurch komplett alleine lassen könnt. Der Ort ist ein Plateau, die Koordinaten lauten 191,-38.

Im Reddit-Beitrag könnt ihr den Ort sehen.

Wie baut man die Basis für Erz? In die Mitte des Ortes baut ihr ein 2 × 2 Fundament und stellt darauf die Palbox. Jetzt wählt ihr Pals mit Stufe 2 bei der Fähigkeit „Abbauen“ aus. Pals der Stufe 1 können keine Erze abbauen. Eine gute Wahl ist hier zum Beispiel Tombat oder Digtoise.

Damit das Erz, nach dem es von den Pals abgebaut wurde, nicht auf dem Boden liegt, braucht ihr noch Pals, die es zu den Kisten bringen. Dafür reicht aber auch die jeweilige Eignung der Stufe Eins. Kisten benötigt ihr jedoch auch.

Gibt es sonst noch etwas zu beachten? Ja, den Wohlfühlfaktor! Wenn die Pals sich nicht wohlfühlen, arbeiten sie nicht. Damit alles gut läuft, solltet ihr eine heiße Quelle, eine Beerenplantage und Betten einrichten, damit alle glücklich sind.

Wenn ihr Pals mit den jeweiligen Fähigkeiten eingesetzt habt und eure Truhen stehen, müsst ihr nur noch alle Zeit mal vorbeischauen und Erz abholen. Die Pals sollten jetzt ohne Invasion und ohne dass ihr noch etwas tun müsst für euch das gesamte Erz abbauen und in die Kisten legen.