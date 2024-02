Gibt es ein weiteres Astegon im Spiel? Ja, das gibt es. Wenn ihr euch den Ausflug in das Vulkangebiet sparen wollt, gibt es ein weiteres Exemplar des Pals im Naturschutzgebiet 3. Ihr findet es auf der Karte ganz oben rechts. Um dieses Gebiet erst zu erreichen, müsst ihr entweder die Schnellreise nutzen, oder mit einem Pal hinfliegen. Das Naturschutzgebiet ist nämlich nicht am Festland zu finden. Ein Spieler zeigt, wie ihr ein schnelles Flugpal erhaltet – ihr solltet aber etwas Geduld mitbringen.

Gegen sie hat Astegon nämlich eine Schwäche. Trotzdem kann der Kampf knackig werden. Astegon schießt mit Kanonen auf euch und hat noch die ein oder andere Attacke im Repertoire. Denen versucht ihr am besten auszuweichen, in dem ihr von links nach rechts lauft. Grundsätzlich solltet ihr eine hitzeresistente Rüstung dabei haben. Ihr seid schließlich mitten im Vulkangebiet.

Wo befindet sich Astegon? Der Boss befindet sich im Vulkangebiet. Genauer gesagt im Südwesten. Astegon hält sich in einem zerstörten Minenschacht auf, ganz in der Nähe des Schnellreisepunkts namens Mount Obsidian.

Um welchen Boss geht es? Astegon in einer von vielen Bossen in Palworld. Das Pal ist Typ Drache/Schatten. Es ist nicht nur ein gutes Arbeits-Pal, sondern eignet sich auch sehr gut als Flugtier.

In Palworld gibt eine Vielzahl an Bossen. Astegon ist einer von ihnen. Doch den Eingang zu seiner Höhle zu finden, ist nicht ganz einfach. Wir zeigen euch, wie ihr den Boss findet und bekämpft.

