Palworld: Spieler zerstört den Großteil seiner Basis, weil er eine einzige Wand entfernt

Der Aufbau eurer Base in Palworld kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Wieso ihr beim Abriss von Objekten vorsichtig sein solltet, hat nun ein Spieler bewiesen.

Der Aufbau eurer Base in Palworld ist ein elementarer Bestandteil des Spiels. Ihr könnt viel Zeit damit verbringen, eurer Base aufzubauen, zu verbessern und aufzuhübschen. In diesem Zuge kann es auch sein, dass ihr mithilfe des Rückbaumodus in Palworld Objekte entfernen wollt, um sie beispielsweise an einer anderen Stelle neu zu platzieren.

Hierbei solltet ihr jedoch vorsichtig sein. Wie ein Video auf Reddit zeigt, kann die Entfernung eines einzigen Objektes schnell dazu führen, dass ihr einen Großteil eurer Base zerstört.

Spieler entfernt ein Objekt, legt seine Base in Schutt und Asche

Was genau ist dem Spieler passiert? Beim Anpassen seiner Base hat der Spieler Objekte, die ihm nicht mehr gefallen haben, entfernt. Hierbei hat er auch eine Steinwand entfernt. Genau diese Steinwand war die letzte tragende Wand für seinen Aufbau. Durch die Entfernung dieser Steinwand ist der darüber liegende Teil seiner Base eingebrochen.

Das Ergebnis ist der beeindruckende Anblick einer schier endlosen Menge an Steinen und Holz, die vom Himmel fällt. Ihr könnt es euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was sagt der Spieler dazu? Der Spieler selber ist von dem Ergebnis, welches durch die Entfernung der Steinwand entstanden ist, nicht überrascht. Er hat die Steinwand gezielt entfernt, da er das Bauwerk abreißen wollte. Er schreibt: Ich wollte es abbauen und dachte mir, dass es am schnellsten ginge, wenn ich die Wände, die das, was ich loswerden wollte, tragen, entfernen würde.

Was sagt die Community dazu? Die Community ist zum Großteil vom Anblick, der hier entstanden ist, als auch von der Menge an Ressourcen beeindruckt. So lautet ein Kommentar: Das ist eine Menge Holz und Stein! Ein weiterer Spieler schreibt: Ich meine, es sieht schon irgendwie cool aus.

Andere Spieler haben diese Erfahrung ebenfalls bereits durchlebt – wenn auch nicht willentlich. So schreibt ein weiterer Spieler: Habe das gestern gemacht, aber es hat unsere ganze Basis zerstört und jetzt wollen meine Freunde nicht mehr mit mir spielen .

Auch wenn der Abriss der Base vom Spieler aus dem verlinkten Beitrag gewollt war, kann dies auch unabsichtlich passieren. Solch einen Fall könnt ihr beispielsweise in diesem Video auf X sehen. Hier war es keine bewusste Entscheidung des Spielers, mit dem Abriss eines einzigen Objekts fast seine gesamte Base abzureißen.

Achtet also darauf, wenn ihr mit dem Rückbaumodus in Palworld unterwegs seid und fleißig Objekte entfernt, damit euch nicht das gleiche Schicksal ereilt und ihr im schlimmsten Fall den Fortschritt von mehreren Stunden mit nur einem einzigen Klick zunichtemacht.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr das im Spiel selber bereits erlebt? Und wenn ja, war es gewollt oder ungewollt? Wenn ihr auf der Suche nach Anleitungen, Guides und Tipps zu Palworld seid, werft einen Blick auf unsere Übersicht mit Guides zu Palworld.