Palworld CEO sagt, in China arbeitet man an Klonen mit 10-mal größeren Budgets

Dass Palworld ein großer Erfolg geworden ist, dürfte den meisten bekannt sein. Kein Wunder also, dass jetzt auch neue Spiele in Arbeit sind, die sich am Erfolgsspiel orientieren.

Was sind das für Klone? Aktuell sind mehrere Spiele in Arbeit, die sich an Palworld orientieren. Eines ist dabei besonders Erfolg versprechend: „Auroria“ vom chinesischen Entwickler Tianjin Wumai Technology, der zu Tencent gehört. Hier wurde zuletzt bekannt, dass ein Budget von 10 Milliarden Yen für das Spiel eingeplant ist. Das ist 10-mal so viel wie das von Palworld, verriet der CEO auf X (ehemals Twitter).

Takuro Mizobe, der CEO von Palworld, verkündete ebenfalls auf X, dass wohl nächstes Jahr eine große Anzahl an Spielen wie Palworld auch für Mobile-Geräte erscheinen würden.

Hier könnt ihr den ersten Raid aus Palworld sehen:

Der CEO freut sich über die Konkurrenz

Wie steht der CEO zu den Klonen? Hier wird es interessant: Der CEO drückte sich in seinem Beitrag auf X (ehemals Twitter) etwas missverständlich aus. Mehrere Medien griffen seinen Post als negativen Kommentar gegenüber Tencent auf, weil er seine Worte an gewissen Stellen mit drei Punkten untermauerte. Das wurde wohl als negativer Ton gewertet.

Inzwischen hat der CEO Takuro Mizobe aber klargestellt, dass er sich auf die Konkurrenz aus China freut und dadurch Innovation entstehe.

Es macht mich stolz, dass andere Unternehmen Spiele wie Palworld entwickeln wollen. Die Branche hat historisch gesehen dann Innovationen hervorgebracht, wenn wir Ideen aus Spielen, die wir lieben, übernehmen. Takuro Mizobe auf X (ehemals Twitter)

Der CEO stellte auch in einem dritten Beitrag auf X nochmal klar, er sei überrascht von den Palworld-Klonen, doch er habe niemanden beschuldigt, irgendetwas kopiert zu haben.

Haben die Klone überhaupt eine Chance? Ja, die Klone können auch gute Spiele werden und da Palworld gerade auf dem Mobile-Markt nichts anbietet, werden hier sicherlich einige Unternehmen versuchen, die Lücke für die vielen Mobile-Spieler zu schließen. Gerade in Asien spielen viele Menschen nur auf ihren Smartphones.

Auch der Konkurrent Auroria, um den es eingangs ging, könnte zum Erfolg werden. Laut Steam soll er schon im 2. Quartal dieses Jahr erscheinen und orintiert sich stärker an Satisfactory, mit Raumschiffen und futuristischen Designs.

Nicht nur andere Spiele bringen Neuerungen ins „Monster Sammeln und Züchten“-Genre, sondern auch Palworld selbst. Die haben nämlich für den Sommer einen neuen Spielmodus angekündigt: Palworld zeigt neuen Arena-Modus, erinnert an eines der besten Pokémon-Spiele aus den 90ern