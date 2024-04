Palworld: Spieler schmilzt mit einer Strategie die 294.000 HP vom neuen Raid-Boss in nur 36 Sekunden

Spieler fordern neue Pals in Palworld – Dataminer entdecken genau das, was sich alle wünschen

Wie hat er das angestellt? Indem er eine beträchtliche Anzahl von 21 legendären Level 50 Jetragons, einem der mächtigsten Drachen-Pals im Spiel, gegen den Level 30 Boss einsetzte. Die kontinuierlichen Angriffe der Drachen ließen die HP des Bosses in einem rasenden Tempo schwinden, bis er Bellanoir schließlich besiegte – alles in nur 36 Sekunden.

In Palworld gibt es keine Macht wie die Feuerkraft, jedenfalls hat das ein Spieler mit einem genialen Trick bewiesen. Er schaffte es die 294.000 HP des neuen Raid-Bosses, in unglaublichen 36 Sekunden zu vernichten – indem er eine Horde von Drachen in die Schlacht führte.

