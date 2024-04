Spieler fordern neue Pals in Palworld – Dataminer entdecken genau das, was sich alle wünschen

Beide Namensversionen – Grillet und Chillet Ignis – wären also absolut plausibel. Wobei es für die Entwickler vermutlich wichtig wäre, die Rechte an dem Namen Grillet zu klären und ob sie diesen überhaupt verwenden dürfen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welches der Pals, wünschen sich die Spieler? Ein besonderes Augenmerk legten die Kommentatoren unter quiteverydumbs Post auf weasledragon_fire . weasledragon ist der Name des Pals Chillet. Es ist, wie der Codename schon sagt, ein Wiesel ähnliches Drachen-Pal mit dem Element Eis. Der Zusatz _fire deutet also auf eine Feuerversion des Wesens hin.

In Palworld sind die Pals nach ihren Modell-Vorbildern benannt. Warsect, eins der besten frühen Tank-Pals, heißt in den Spieldaten zum Beispiel herculesbeetle , also Herkuleskäfer. Danach sieht das Wesen auch aus. Das gefundene herculesbeetle_ground ist also vermutlich eine neue Version von Warsect mit dem Element Boden.

Was haben die Dataminer gefunden? Via reddit teilt Dataminer quiteverydumb seine Neuentdeckungen mit. Die folgenden möglichen neuen Pals konnte er finden:

Was ist zuletzt in Palworld passiert? Nach einem überwältigend guten Launch im Januar wurde es seit Mitte Februar immer ruhiger um Palworld. Zuletzt veröffentlichte Entwickler Pocket Pair aber ein großes Update mit der ersten großen Endgame-Raid .

In Palworld könnt ihr euch gerade dem ersten Raid stellen. Jetzt gibt es auch an anderer Front Nachrichten: Dataminer haben neue Pals gefunden. Darunter auch eins, dass sich die Spieler schon länger wünschen.

