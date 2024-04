Palworld stellt Dating-Simulator in schickem Trailer vor: „Bleibt ihr Freunde oder verliebt ihr euch?“

In diesem Jahr hat der Aprilscherz-Wahnsinn frühzeitig begonnen, und das Survival-Spiel Palworld ist ganz vorne mit dabei. Das Entwicklerstudio Pocket Pair hat bereits am 31. März einen Trailer für einen Dating-Simulator veröffentlicht.

Was für ein Dating-Simulator? In dem Spiel, das voraussichtlich am 1. April 2025 veröffentlicht werden soll, könnt ihr bekannte Palworld-Charaktere wie Chillet, Lovander, Zoe und Katress daten.

Ihr habt die Wahl: Möchtet ihr nur Freunde bleiben oder vielleicht sogar eine romantische Beziehung eingehen? Der Trailer ist gespickt mit Anspielungen auf beliebte Anime-Klischees und bekannte Visual Novel -Games wie Doki Doki Literature Club.

Unter dem Titel Mehr als nur Pals gibt das Studio einen Einblick, was euch erwarten könnte. Hier könnt ihr den Trailer schauen:

Pals sehnen sich nach eurer Liebe

Was sehen wir im Trailer? Der Trailer führt euch in eine Schule im Anime-Stil und es wartet jede Menge Romantik und Drama auf euch. In dem Trailer sehen wir, wie Katress mit der Student-ID 75 vorgestellt wird und mit dem Zitat: Du wirst deine Augen nicht von mir lassen können . Sie wird süß und geheimnisvoll dargestellt, ist aber auf der anderen Seite auch eine Yandere-Persönlichkeit, die es nicht duldet, dass ihr andere datet.

Chillet wird als süßer, schüchterner Charakter gezeigt, während Lovander als verführerischer Senpai erscheint und die Frage stellt: Wie wäre es, wenn wir ein bisschen Spaß hätten? Auch der zwielichtige Schwarzmarkthändler ist mit dabei.

Doch obwohl der Trailer echte Vorfreude weckt, ist es klar: Es handelt sich um einen Aprilscherz von Pocket Pair. Das Studio hat deutlich gemacht, dass es sich um einen Scherz handelt, indem es beim Trailer einen Aprilscherz-Hashtag hinzugefügt hat.

In der YouTube-Beschreibung geht das Entwicklerteam noch einen Schritt weiter: Eine Ab-18-Version wird ebenfalls veröffentlicht und Pals ziehen ihre Kleidung aus?!

Wie reagiert die Community? Die Spieler sind offenbar ganz heiß auf einen Dating-Simulator von Palworld. Wir haben euch ein paar Kommentare unter dem YouTube-Video zusammengefasst:

Veltavelotissia schreibt: Der Schwarzmarkthändler hat mich überrascht.

GeometricalNeko schreibt: Die Tatsache, dass Katress eine Yandere-Persönlichkeit ist, macht mich glücklich.

Karsteski spricht aus, was einige denken: Das muss es geben.

Wer weiß, vielleicht wird aus diesem Scherz ja wirklich etwas Ernstes, ähnlich wie bei The Murder of Sonic the Hedgehog .

Der Aprilscherz lässt Palworld-Fans aber gespannt zurück. Immerhin merkt Pocket Pair in der Video-Beschreibung an, dass ein Update für Palworld bald kommt! .

Was meint ihr dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

