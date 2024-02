5 Spiele wie Palworld, die ihr schon heute auf Steam spielen könnt

Palworld ist mit seinem Mix verschiedener Spiele und dem abgedrehten Humor aktuell einzigartig. Wenn ihr trotzdem auf der Suche nach Titeln seid, die Palworld ähneln, zeigen wir euch 5 Spiele auf Steam, die große Gemeinsamkeiten haben.

Palworld ist aktuell ein riesiger Hit auf Steam. Millionen Spieler haben Spaß an der verrückten Mischung, die das Sammeln von Monstern, wie wir es aus Spielen wie Pokémon kennen, mit einem Survival-Spiel kombiniert. Obendrein sticht Palworld durch einen abgedrehten Humor hervor, denn ihr könnt die kleinen süßen Monster nicht nur mit Schusswaffen bestücken, sondern auch essen oder „entsaften“.

Mit diesem verrückten Mix ist Palworld aktuell wohl einzigartig. Wir wollen euch dennoch 5 Spiele ans Herz legen, die zumindest in bestimmten Bereichen wie Palworld sind.

Wie haben wir uns für die Spiele entschieden? Wir haben uns an drei Schlüsselelementen von Palworld orientiert, anhand dessen die Spiele ausgewählt wurden. Die drei Faktoren sind:

Survival-Games mit Kreaturen, die ihr Fangen/ Zähmen/ Züchten sowie für eure Zwecke einsetzen könnt

Spiele, in denen ihr Monstern sammelt und mit ihnen Kämpfe bestreitet

Eine Priese abgedrehten Humor

Survival-Games mit Kreaturen

ARK Survival Evolved

Entwickler: Studio Wildcard | Modell: Buy-to-play | Plattformen: PC, Xbox, PlayStation, Switch |

Spieler: Solo, Koop, Multiplayer | Modus: PvE, PvP |

Was ist das für ein Spiel? ARK: Survival Evolved ist ein Survival-Spiel für PC und Konsole, in dem ihr Dinosaurier und mystische Kreaturen wie Drachen zähmen und züchten könnt.

Viele der in ARK vorkommenden Lebewesen könnt ihr nach dem Zähmen/ Züchten für verschiedene Zwecke nutzen.

Mit einem Tyrannosaurus rex könnt ihr gegen andere Kreaturen, Spieler oder Bossgegner kämpfen

Ein Ankylosaurus eignet sich sehr gut Farmen von Metall.

Auf einem Argentavis, das ist ein großer Vogel, könnt ihr reiten und mit ihm große Mengen an Ressourcen tragen.

Für nahezu jede Aufgabe gibt es ein Geschöpf, das euch bei der Erledigung helfen kann. Zusätzlich hat ARK aber auch Waffen wie ein Sturmgewehr, vollautomatische Geschütze oder einen Raketenwerfer. Typische Survival-Mechaniken wie Hunger, Wärme- und Kältegefühle sowie das Bauen einer Basis sind ebenfalls enthalten.

Falls euch ARK: Survival Evolved allerdings etwas zu sehr in die Jahre gekommen ist, könnt ihr auch einen Blick auf das Remake ARK: Survival Ascended werfen. Das kommt mit der neueren Unreal Engine 5 in besserer Grafik und mit einigen „Quality of Life“-Verbesserungen, hat allerdings noch Schwierigkeiten mit der Performance, einige Bugs sowie weniger Inhalte als ARK: Survival Evolved.

Besondere Empfehlung: Für ARK: Survival Evolved gibt es bei Steam auch eine große Anzahl von Mods, die das Spielerlebnis weiter verbessern oder verändern. Wenn ihr keine Dinos, sondern wie in Palworld bunte Monster wollt, dann könnt ihr im Steam-Workshop eine entsprechende Pokémon-Mod herunterladen – inklusive Pokébälle.

Smalland: Survive The Wilds

Entwickler: Merge Games | Modell: Buy-to-play | Plattformen: PC, (Xbox, PlayStation) | Spieler: Solo, Koop | Modus: PvE, (PvP)

Was ist das für ein Spiel? Smalland: Survive The Wilds ist ein Survival-Spiel, in dem ihr auf die Größe von Insekten geschrumpft werdet und in der Wildnis überleben müsst – ähnlich wie ihn Grounded. Doch wie in Palworld und ARK habt ihr in Smalland auch die Möglichkeit, unterschiedliche Tiere wie eine Spinne oder einen Grashüpfer zu zähmen und dann auf ihnen zu reiten. Es gibt auch Flug-Mounts.

Leider haben die Tiere in Smalland noch nicht wirklich viele Funktionen, die euch beim Spielen helfen. Sie sind hauptsächlich zum Reisen oder Kämpfen da. Typische Survival-Game-Mechaniken wie das Bauen einer eigenen Basis sind dennoch enthalten. Zukünftig soll es auch PvP geben, doch aktuell ist nur PvE möglich.

Derzeit ist Smalland noch im Early Access und nur auf Steam verfügbar, liegt aber trotzdem schon bei 86 % positiven Rezensionen und soll schon am 15. Februar 2024 in die Vollversion starten. Mit der Vollversion kommt der Titel dann auch auf PlayStation und Xbox.

Abgedrehter Humor

In Palworld könnt ihr einen Affen mit einem Sturmgewehr bewaffnen, ein Schaf als lebendiges Schild benutzen oder einen Pinguin als Geschoss für einen Raketenwerfer einsetzen. Von dem Schlachten und „Entsaften“ der eigenen Pals oder der Ente namens „Fuack“ fangen wir erst gar nicht an. Deswegen muss diese Liste zumindest ein Spiel enthalten, das sich an Spieler richtet, die den Humor von Palworld mögen.

Cult of the Lamb

Entwickler: Massive Monster | Modell: Buy-to-play | Plattformen: PC, Xbox, PlayStation, Switch |

Spieler: Solo | Modus: PvE |

Was ist das für ein Spiel? Cult of the Lamb ist ein Dungeon-Crawler, in dem ihr ein kleines süßes Lämmchen verkörpert und mit ihm eine eigene Sekte aufbaut. Der bittere Humor des Spiels machte Cult of The Lamb 2022 zu einem Überraschungs-Hit auf Steam

Spielerisch hat Cult of the Lamb nicht viel mit Palworld gemeinsam, aber wer auf den abgedrehten Humor des Survival-Spiels steht und Spaß daran hat, seine knuddeligen Tiere zu essen oder sie zu Aufgaben zu zwingen, der kann auch an Cult of the Lamb gefallen finden.

Ähnlich wie Palworld stellt euch das Spiel vor die Wahl: Wollt ihr ein gütiger Guru sein, dem das Wohl seiner „Schäfchen” am Herzen liegt? Oder seid ihr ein grausamer Sektenführer, der durch Angst und Schrecken für Gehorsam sorgt? So könnt ihr eure Anhänger durch hallogene Pilze gefügig machen, sie Tag und Nacht durcharbeiten lassen oder sie ermorden und das so erhaltene Fleisch an die verbliebenen Mitglieder eures Kults verfüttern.

In den je nach Schwierigkeitsgrad durchaus herausfordernden Kämpfen gegen Horden von Ungläubigen und rivalisierenden Sektenführern verbreitet ihr das Wort eures eingeschworenen Kultes und trefft immer wieder durchaus fragwürdige Entscheidungen.

Im Januat hat Cult of the Lamb das „Sins of Flesh“-Update erhalten und damit einen lang ersehnten Wunsch der Fans erfüllt. Mehr dazu erfahrt ihr auf MeinMMO: Cult of the Lamb bekommt lang ersehntes Update – Fans wollten nur das Eine, und der Entwickler liefert