Steam hat ein neues Survival-Spiel, in dem ihr kleiner seid als eine Ameise: „Großartig und voller winziger Details“

Smalland: Survive the Wilds ist ein neues Survival-Spiel auf Steam, bei dem ihr auf Insektengröße geschrumpft werdet. Es schneidet mit 82 % positiven Reviews sehr positiv ab. Aktuell bekommt ihr es im Einführungsangebot um 10 % reduziert.

Im Survival-Spiel Smalland: Survive the Wilds werdet ihr geschrumpft und erlebt die Welt aus Insektenperspektive. In Miniaturgröße müsst ihr in der Wildnis um euer Überleben kämpfen.

Das Spiel stammt vom Entwicklerstudio Merge Games und startete am 29. März 2023 im Early Access auf Steam, kann aber schon jetzt viele Spieler überzeugen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Smalland: Survive the Wilds:

Fliegt auf einer Libelle und kämpft gegen Spinnen

Wie sieht das Gameplay aus? Smalland: Survive the Wilds bietet eine große offene Welt, die man aus einer völlig anderen Perspektive entdeckt: Pfützen werden zu Seen, Bäume ragen in schwindende Höhen.

Ihr könnt Insekten zähmen, um mit einem Grashüpfer durch die Gegend zu springen oder auf dem Rücken einer Libelle durch die Luft zu fliegen. Jedoch werdet ihr auch feindlich gesonnene Tiere antreffen, gegen die ihr kämpfen müsst. Spinnen, Ameisen und Kakerlaken gehören zu euren Gegnern.

Daneben baut ihr einen Unterschlupf, den ihr individuell dekorieren könnt. Sammelt dazu Ressourcen wie Blätter, Zweige oder Steine in der Umgebung und craftet Material und Ausrüstung.

Ihr könnt Rüstungen bauen, um euer Aussehen anzupassen und bestimmte Fähigkeiten zu erlangen. So könnt ihr etwa Greifhaken oder Flügel zur schnelleren Fortbewegung verwenden.

Smalland: Survive the Wilds verfügt neben den Einzelspielerelementen über einen Online-Koop, sodass ihr gemeinsam mit Freunden den Überlebenskampf im Miniaturformat antreten könnt.

Wie bewerten Spieler Smalland: Survive the Wilds? Das Spiel schneidet bereits im Early-Access sehr gut auf Steam ab. Jedoch muss dazu angemerkt werden, dass es noch nicht viele Reviews zum Spiel gibt. Von den 432 Spielerstimmen sind aber ganze 82 % gut (Stand: 30. März 2023, via Steam).

Gelobt werden häufig die Detailverliebtheit, die Grafik und die generelle Atmosphäre des Survival-Spiels.

TNL-Holy: „Mischung aus ARK und Grounded! Sehr zu empfehlen! Klassischer Survival, der dich am Anfang alle paar Meter umbringt, aber wenn man erstmal drin ist, wird es nach und nach entspannter. Sollte man wissen, wenn man Survival spielt! Schöne Grafik, wenig Bugs. Guter Early Access! #Gönnjamin“

JaxThe Unknown: „Das Spiel ist einfach großartig und voller winziger Details, die andere Spiele nicht einmal in Betracht ziehen. Mit einer Vielzahl von Insekten, die bereits im Spiel sind. Mit weiteren wird es nur noch besser werden […]“.

Komantsche: „Ein sehr gutes und liebevoll gestaltetes Survival-Game“.

Negative Kommentare kritisieren vor allem technische Probleme und einige meinen, das Spiel fühle sich zum aktuellen Zeitpunkt noch etwas unfertig an.

Wie viel kostet Smalland: Survive the Wilds? Momentan gibt es zum Release des Survival-Spiels einen Einführungsrabatt von 10 %. Statt 24,99 € zahlt ihr mit 22,49 € etwas weniger (Stand: 30. März 2023).

Hier findet ihr die 25 besten Survival-Spiele für PC, PlayStation und Xbox.