ARK: Survival Ascended ist jetzt seit einem Monat auf Steam – Wie spielt sich das Spiel und ist es empfehlenswert?

So großen Spaß ich habe und so gerne ich es uneingeschränkt empfehlen würde, der Spielspaß hängt zu sehr davon ab, ob ihr maximal 20 oder bis zu 60 FPS habt. Falls ihr unsicher seid, ob euer PC stark genug ist, habt ihr zumindest 2 Stunden Zeit, um ASA auf Steam zu testen und gegebenenfalls zurückzugeben.

Doch genau diese Kleinigkeiten, diese unscheinbaren Veränderungen an alten Kreaturen, Geräten oder Aktionen, machen das Spiel so viel besser . Hinzu kommt, dass ASA endlich auch Konsolenspielern ermöglicht, mit Mods zu spielen. Dazu habe ich schon mal in einem älteren Artikel geschwärmt und ich bin immer noch der Meinung, jeder Konsolenspieler sollte Mods testen.

ARK Survival Ascended hat wie schon sein Vorgänger einige Stärken, die auf jede Menge Probleme treffen. Die größte Stärke des Spiels ist in meinen Augen die neue Grafik. Nie sah ARK auch nur ansatzweise so schön aus. Klar, es gibt immer noch deutlich schönere Spiele, aber die Qualität des Wassers und der Dinos ist schon wirklich gut.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Ich habe ARK: Survival Evolved (ASE) mehrere tausend Stunden gespielt und fand die Idee, das Spiel nochmal in Unreal Engine 5 zu erleben, von Anfang an gut. Schließlich bin ich ein Fan des Titels.

