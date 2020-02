ARK Genesis: Die neuen Dinos sind cool, die Map aber nicht

Die nächste Erweiterung Genesis Part 1 für ARK: Survival Evolved ist am 26. Februar online gegangen. Neue Inhalte halten die Spieler bei Laune, aber unser Autor Sascha Asendorf ist von der Genesis-Map enttäuscht.

Was habe ich mich auf Genesis gefreut. Endlich neue Inhalte, Dinos und eine coole neue Map. Am 26. Februar war Release, der Wildcard-typisch nicht ganz reibungslos abgelaufen ist. Seis drum, ein paar Stunden später ging es auch schon los und mein Charakter hat das Sumpfland betreten.

Als langjähriger Survival-Spieler habe ich ARK seit dem Start des Early-Access gespielt und verfolgt. Alle DLCs hatten ihre Stärken und Schwächen, aber eins stört mich bei Genesis besonders.

Oh boy – die Genesis Map ist verdammt klein

Auf einem Privatserver war es mir möglich, mich per Flugbefehl genauer umzusehen. Wie sieht die neue Map aus, wo sind die coolsten Spots zum Bauen und was gibt es für Gefahren? Fragen, die ich mir beantworten wollte.

Die 5 Biome sind voneinander abgegrenzt.

Doch die Ernüchterung kam schnell. Genesis teilt sich in 5 Biome auf, die jeder für sich von einem Energie-Würfel umschlossen sind. Die einzelnen Gebiete: Sumpf-, Vulkan-, Schnee- und Wasser sowie der Mond sind zwar schön gestaltet, bieten aber schlechte Möglichkeiten zum Bauen und das hat diverse Gründe.

Die Gebiete sind relativ klein

Keine großen Flächen zum Bauen

Ressourcen sind rar

An jeder Ecke gibt es Kreaturen, die euch tot sehen wollen

Der Mond ist echt hübsch.

Gerade neue Spieler dürften hier ihre Probleme haben, sodass ich einen Start in Genesis nicht empfehlen kann. Lernt das Spiel auf The Island kennen, levelt euren Charakter hoch und wartet ab, bis ihr Genesis betretet.

Wo ist die Open World hin?

ARK bietet mit seinen sonst großen Gebieten eine recht offene Spielwelt, Genesis hingegen bricht mit den Normen. Die Biome sind nicht miteinander verbunden und können nur per Teleportation bereist werden. Das gehört zwar zum neuen Quest-Design, nimmt mir aber persönlich das Gefühl einer offenen Welt und regt so gar nicht zum Erkunden an. Ich kann zu jeder Zeit die Region wechseln, ohne dafür eine Strafe zahlen zu müssen.



Die Biome sehen zwar echt schön aus, aber man sieht ihnen die nicht vorhandene Größe direkt an.

Stellt euch einfach vor, ihr habt in The Island überall Betten aufgestellt, zwischen denen ihr euch porten könnt. Normal verliert ihr dabei all eure Ausrüstung, in Genesis aber nicht. Dank der Drohne HNL-A könnt ihr für ein paar Hexagone einfach hin und her reisen.

Für manche Spieler mag das nützlich erscheinen, ich finde das schlichtweg langweilig.

Das hätte ich mir gewünscht

Mal abgesehen davon, dass die echt coole Story von ARK nicht dort weitergeführt wird, wo sie aufgehört hat, hätte ich von der Map einfach mehr erwartet.

Eine große offene Welt mit verschiedenen Biomen, die man Oldschool bereisen kann. Die Teleportation wäre eine nette Zugabe gewesen, aber kein Muss. Verschiedene Inseln, verbunden durch das Meer und mit stetig steigendem Schwierigkeitsgrad.

Immerhin waren wir mit Extinction auf der Erde und haben uns von der Simulation sowie den Arks losgerissen. Selbst im Wiki hieß es, dass Genesis zum Großteil von Wasser bedeckt sei, klingt also schon wie die Erde. Warum zum Teufel befinden wir uns dann jetzt erneut in einer Simulation, eingesperrt wie irgendwelche Versuchskaninchen? Diese Frage wird mir hoffentlich in den nächsten Monaten von Wildcard beantwortet, wenn weitere Notes oder Chronicles ins Spiel hinzugefügt werden.

Die Dinos sind aber echt cool!

Auch wenn mir das Map-Design in der Hinsicht negativ aufstößt, gibt es auch tolle Dinge in Genesis. Die neuen Kreaturen sind allesamt imposant und machen eine Menge Spaß. Vor allem der Bloodstalker ist vielseitig einsetzbar und macht die Bewegung durch die Welt zum Action-Spektakel.

Die Biome sind schön gestaltet und auch die Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche oder Lawinen wünsche ich mir in den anderen ARKs.

Ich werde weiter versuchen, in Genesis Fuß zu fassen, auch, um die Story weiterzuverfolgen. Früher oder später werde ich aber mit Sicherheit zu The Island zurückkehren und die schönen Strände bewohnen.