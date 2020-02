Das musst du über die abgefahrene Story von ARK wissen, bevor Genesis startet

In wenigen Wochen, am 25. Februar wird der neue DLC zum Dino-Survival-MMO ARK: Survival Evolved veröffentlicht. Mit Genesis Part 1 geht die Geschichte in die vorletzte Runde. Unser Autor Sascha Asendorf erzählt euch, was bisher in der ARK Story geschehen ist.

Das Dino-Survival-MMO ARK: Survival Evolved ist für seine große Anzahl an Kreaturen bekannt, die sich zähmen und reiten lassen. Auch das Gründen von Tribes, Bauen von Basen und das endlose Sammeln von Ressourcen gehören zum Gesamtbild des Survival-Titels.

Wer hätte da gedacht, dass sich tief im Spiel eine wirklich interessante Geschichte verbirgt, die sich über alle DLCs hindurch zieht? Unser Autor Sascha erzählt euch, was ihr vor dem Release des DLCs Genesis wissen müsst, um up-to-date zu sein.

Achtung Spoiler! Wer die Story selbst erleben möchte, sollte die DLCs mit offenen Augen durchgehen. Die Geschichte wird zum Großteil durch die Explorer Notes erzählt, die in der ganzen Spielwelt versteckt sind. Auch Cutszenen, die nach dem Besiegen der jeweiligen Endbosse auftauchen, zeigen dir, was aktuell vor sich geht.

Was sind die ARKs?

Die ARKs, in der ihr euch als Spieler befindet, sind künstliche Ökosysteme. Sie wurden vor einer globalen Katastrophe von der Erde ins All hinaus transportiert und dienen als Rettungsplattform für lebende Organismen wie Menschen, Kreaturen und Pflanzen.

Die ARKs schweben friedlich über der Erde.

Mit Energie versorgt werden die Biome durch drei große Obelisken. Sie sind außerdem mit den Overseer-Türmen verbunden, die das Kraftfeld aufrecht erhalten, um die Welt vor der gefährlichen Strahlung im All zu beschützen.

In den Explorer Notes zum Extinction DLC wird erwähnt, dass die ARKs selbst jedoch voller Systemfehler sind. Helena Walker, eine Verfasserin der Notes, glaubt, dass die Welten so zu den tödlichen Fallen wurden, wie ihr sie heute kennt.

Ein sogenanntes “Reseed Protokoll” soll dafür sorgen, dass die ARKs zurück auf die Erde landen und diese neu befruchten. Durch einen weiteren Systemfehler ist das jedoch vorerst nicht möglich.

Geschehnisse auf The Island – Wie ARK begann

Euer Abenteuer beginnt auf The Island, der ursprünglichen Map des Dino-Survivals. Hier sammelt ihr die ersten Erfahrungspunkte für euren Charakter, zähmt die ersten Dinos und baut eure Basis auf.

Auf der Insel verstreut findet ihr auch die Explorer Notes – Notizen von den Menschen, die zuvor auf The Island gelebt haben. Die wichtigsten Charaktere begleiten euch quasi durchs gesamte Spiel:

Helena Walker, eine Biologin aus Australien, hat im Jahr 2008 neben einigen Notizen vor allem die bekannten Dino Dossiers geschrieben.

Gaius Marcellus Nerva ist ein römischer Centurio, der sich vor allem auf die Vorherrschaft konzentriert und jeden Tribe unter sich vereint.

Sir Edmund Rockwell ist ein Chemiker aus dem 19th Jahrhundert. Er hat sich auf diverse Experimente konzentriert und ist vor allem für seine Rezepte der Kibbles und dem Reset-Trank bekannt.

Mei-Yin Li stammt aus der Zeit der Drei Reiche in China. Sie ist eine Solo-Kämpferin und hat sich mit der Zeit ein gefährliches Rudel Raptoren gezähmt.

Diese vier Personen stammen aus verschiedenen Epochen, haben aber in derselben Zeit im ARK gelebt und miteinander interagiert. Aus den Notes geht hervor, dass der menschliche Geist an die Implantate gebunden ist, die ihr als Spieler am Arm tragt. Euer Körper hingegen wird ständig vom ARK geklont. So ist es möglich, Menschen aus allen zeitlichen Epochen zusammen zu bringen.

Helena, Nerva, Rockwell und Mei arbeiten im ARK nicht immer zusammen sondern führen auch Kriege untereinander. So wie es unter den meisten Spielern ebenfalls der Fall ist. Mit der Zeit haben sie jedoch die Geheimnisse entschlüsselt und konnten den ARK verlassen.

So erging es vielen Spielern

Einige von euch werden sich dem Endgame gewidmet haben. Das Ziel in The Island ist es, Artefakte aus den Höhlen der Insel zu beschaffen, um mit ihnen an den Obelisken ein Portal zu einer von drei Arenen zu öffnen. Bis zu 10 Spieler und 20 Kreaturen können hier einen Bosskampf gegen einen Beschützer bestreiten. Die wohl wichtigste Belohnung aus diesen Kämpfen sind die Köpfe der Bosse sowie die Freischaltung der ersten TEK-Engramme – Rezepte für technologisch hochentwickelte Rüstungen, Waffen oder Bauwerke.

Die Brutmutter gehört zu den ersten Bossen im Spiel.

Habt ihr die drei Köpfe der Beschützer zusammen, könnt ihr das Tor zu einer TEK-Höhle öffnen. Am Ende dieser herausfordernden Höhle gibt es einen weiteren Teleporter, der für bis zu 10 Spieler gedacht ist. Der bringt euch in den Overseer-Turm, wo der letzte Bosskampf auf euch wartet.

Der Turm des Overseers

Ein besonderes Highlight ist in diesem Turm die Aussicht. Ihr könnt verschiedene Hologramme der Erde entdecken, die euch jeweils die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zeigen. Hologramme von Menschen und Dinos lassen euch erkennen, dass das die Station sein muss, in der alle geklont werden.

Kurz vor dem Raum mit dem Endboss könnt ihr durch die Löcher im Boden auf The Island hinabblicken und realisiert, dass ihr euch im Weltall befindet.

Besiegt den Overseer/Aufseher am Ende und eine Cutszene befördert euch quer durchs All. Erst jetzt erblickt ihr die vielen ARKs, die über der Erde wie ein Netz schweben, bis ihr schließlich an euer Ziel ankommt: Scorched Earth.