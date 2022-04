ARK wird durch Flugtiere viel zu leicht – Darum muss der Nachfolger darauf verzichten

Spätestens jetzt ist nahezu jede Gefahr für euch verschwunden. Egal ob am Boden oder in der Luft – der Wyvern kann es mit nahezu jedem Gegner aufnehmen. Selbst wenn ihr einen Kampf mit dem Wyvern verlieren könntet, ist er schnell genug, um den meisten Gefahren davonzufliegen.

Der Petry ermöglicht den Spielern, hervorragende Ressourcen-Spots zu finden, Gefahren aufzuspüren oder hoch gelegene, sichere Orte zu erreichen. All das ermöglicht er zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht mal 40 % des Maximal-Levels erreicht habt.

Die unzähligen Gefahren der unterschiedlichen Karten wirken aus der Luft nicht nur nichtig und klein, sie sind es auch. Völlig egal, was uns normalerweise erwarten würde, in der Luft sind wir meistens sicher.

Als Survival-Game ist ARK darauf angewiesen, die Spieler vor die Herausforderung zu stellen, in einer gefährlichen Welt zu überleben. Doch was ist, wenn das Überleben gar keine Herausforderung mehr ist, weil man über alle Gefahren hinweg fliegen kann?

