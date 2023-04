Das Remaster von ARK wird das Gameplay auf PS5 massiv verbessern, weil Konsolen-Spieler dann endlich Mods bekommen

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

Mods haben mein Spielerlebnis in ARK massiv verbessert und mir neue Motivation gegeben, den Survival-Titel erneut zu spielen. Wenn der Mod-Support der Community für das Remaster auch nur ansatzweise so gut wird, wie für ARK: Survival Evolved, dann bin ich fest davon überzeugt, dass das Remaster und die damit kommende Implementierung von Mods das Gameplay auf der PS5 deutlich verbessern wird.

Die Liste an hilfreichen Mods ist endlos – eine Mod zum Finden eurer Kreaturen, eine Mod zum besseren Lagern von Items und vieles mehr. Und auch wenn ihr es in ARK nicht leichter, sondern schwieriger haben möchtet, werdet ihr sicherlich fündig.

Modder von ARK ist so gut, dass seine Maps offiziell übernommen wurden – Zeigt, wie ARK in UE5 aussehen könnte

Zudem wurden die Karten häufig mit der offiziellen Veröffentlichung leicht angepasst, was von vielen Fans nicht selten negativ betrachtet wurde. So entfernte Wildcard bei dem offiziellen Release beispielsweise bestimmte Kreaturen von den Maps oder veränderte die beliebtesten Farm-Spots.

Insert

You are going to send email to