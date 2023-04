Survival-Hit ARK stirbt 2023 – Außer ihr kauft ein Remaster auf PS5, Xbox oder Steam für 40 Euro

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Das Remaster kostet für PC- und Xbox-Spieler mehr, weil es das komplette erste Jahr ausschließlich in einem Bundle zusammen mit ARK 2 verfügbar ist. Ihr müsst also zusätzlich ein Spiel kaufen, zu dem ihr bislang noch kein einziges Gameplay gesehen habt.

Wie viel kostet das Remaster? Wenn ihr auf der PS5 spielt, soll euch ARK: Survival Ascended 39,99 $ kosten – also voraussichtlich knapp 40 Euro. PC- und Xbox-Spieler müssen sogar um die 50 Euro (49,99 $) bezahlen. Außerdem sind die Add-ons Scorched Earth, Aberration, Extinction und Genesis Part 1 und 2 nicht in dem Remaster enthalten und erscheinen erst 2024 als kostenpflichtige DLCs.

Was ist das für ein Remaster? Das Remaster wird unter dem Titel “ARK: Survival Ascended” veröffentlicht und ist in erster Linie ein Next-Gen-Update für das in die Jahre gekommene Survival-Spiel. Es erscheint ausschließlich für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Die Last-Gen-Konsolen PS4, Xbox One sowie die Nintendo Switch gehen leer aus.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Insert

You are going to send email to