Spieler in ARK: Survival Ascended erleben den Alptraum eines MMO-Spielers: Einen Rollback

Doch auch beim Zähmen kann Glück gefragt sein. Nicht immer findet man auf Anhieb einen Dino mit hohem Level und dem richtigen Geschlecht, um anschließend züchten zu können. Die Suche kann gelegentlich einige Zeit in Anspruch nehmen und hat man dann eine passende Kreatur gefunden, will man sie nicht durch einen Rollback wieder verlieren.

Besonders ärgerlich ist das allerdings, wenn in diesen Stunden eine neue Kreatur gezüchtet oder gezähmt wurde. So brauch es besonders beim Züchten auch etwas Glück, um eine Kreatur mit möglichst perfekten Werten oder Mutationen zu bekommen.

Wenn Spieler also in den 8 Stunden, die zurückgesetzt wurden, aktiv gespielt haben, müssen sie den Grind dieser Stunden wiederholen.

Wahrscheinlich handelte es sich um einen Exploit, mit dem Spieler ihre Ressourcen duplizierten. So kommentierte ein Nutzer auf X.com beispielsweise, er habe den Exploit einen Monat lang genutzt und besitze Millionen schwarze Perlen – eine vergleichsweise seltene Ressource in ARK.

Außerdem gaben die Entwickler an, Maßnahmen gegen Tribes zu ergreifen, die den Exploit ausgenutzt haben. Was das für ein Exploit war, teilten die Entwickler nicht mit.

Was ist der Alptraum von MMO-Spielern? In ARK: Survival Ascended (ASA) gab es am Dienstag, dem 2. Januar 2024, einen Rollback auf den offiziellen Servern des Survival-Spiels. Dabei wurde der Fortschritt aller Spieler auf den betroffenen Servern um acht Stunden zurückgesetzt.

