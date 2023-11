Ark Survival Ascended: Release für PS5 endlich bestätigt

Das Release-Datum für Ark Survival Ascended auf der PlayStation 5 steht endlich fest. Mehrere Verschiebungen mussten zuerst vergehen.

Wann ist Release auf PS5? Am 30. November ist es so weit und ihr könnt auf Sonys Konsole loslegen. Die Entwickler gingen erst von einem Release am Anfang Dezember aus, konnten aber jetzt offiziell den 30. November bestätigen.

Als Uhrzeit gibt man 9:00 AM Pacific an, was in Deutschland 18:00 Uhr entspricht. Bedenkt aber, dass es zum Start zu Problemen kommen könnte und sich der Release nach hinten zieht.

Bugs und Fehler auf PlayStation 5 werden erwartet

Das ist kaputt: Zwar konnte das Spiel bereits auf PC und Xbox starten, aber das bedeutet nicht, dass alle bekannten Fehler zum PS5-Start ausradiert wurden. Stattdessen gibt das Team von Studio Wildcard auf X (ehemals Twitter) sogar ganz transparent zu, dass das Join-Failure-Problem bis zum nächsten Patch im Spiel auftreten werde.

Auf PC und Xbox wurde der Fehler inzwischen schon behoben. Den Tweet binden wir euch hier ein:

Es ist davon auszugehen, dass der Fehler zum Start im Spiel ist, weil das Update zur Behebung des Problems noch nicht von PlayStation zertifiziert wurde.

Allerdings sind das keine Gamebreaking-Fehler. Ihr könnt das Spiel trotzdem herunterladen und loslegen. Positiv ist außerdem, dass Fixes bereits auf dem Weg sind und die Probleme, zumindest in diesem Fall, identifiziert wurden.

Auf dem PC könnt ihr Ark: Survival Ascendet bereits seit dem 25. Oktober spielen. Für Spieler auf der Xbox gab es mehrere Verschiebungen, bis es schließlich am 21. November veröffentlicht wurde. Der Launch auf der PlayStation ist also der letzte große Release-Meilenstein. Fans hoffen, dass sich die Entwickler danach auf neue Inhalte und Bug-Fixes konzentrieren können.

Werdet ihr das neue Ark auf der PlayStation direkt zum Start spielen oder wartet ihr ab, bis die ersten Fehler beseitigt wurden? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.