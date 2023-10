ARK: Survival Ascended kämpfte mit einem Streit um das Server-Hosting und die Community hat gewonnen

Wie ging der Streit aus? Die Community von ARK hat den Streit gewonnen. Ob die Petition oder die Aussagen der Creator dabei eine Rolle spielten, ist zwar nicht bekannt, doch bereits am 27. Oktober wurden die Einschränkungen für ARK: Survival Ascended aufgehoben (via survivetheark ).

Der YouTuber NeddyTheNoodle erklärte beispielsweise in einem 9-minütigen Video, weshalb das schlecht sei und gab ASA eine Woche, um die Restriktionen aufzuheben. Geschehe das nicht, wolle er keine Server mehr für seine Community anbieten sowie Content zu dem Spiel erschaffen (via YouTube ).

Wie wurde der Streit ausgetragen? Die ARK-Community hat an allen Ecken und Enden ihren Unmut geäußert. Viele Spieler kritisierten die Einschränkungen für das Server-Hosting in den sozialen Netzwerken – darunter auch Content-Creator und Mod-Entwickler.

Dementsprechend gehört es zum Spielprinzip dazu, zwischen den Maps hin und her zu reisen. Ihr fangt auf einer Map an zu spielen, erkundet die Landschaft, baut eine Basis, zähmt ein paar Dinos, steigt im Level und farmt Ressourcen. Irgendwann reist ihr dann auf eine andere Map und macht dort dasselbe.

Wenn ihr ARK: Survival Ascended zum Start auf Steam kauft, könnt ihr einen privaten PC-Server (“Steam-Server”) zur kostenlosen Nutzung erstellen, über den ihr Freunde oder andere Community-Spieler einladen könnt, um Erfahrungen auf den überarbeiteten ARK-Karten zu teilen. Mit dem “Steam-Server” gibt es Einschränkungen, die euch erwarten können, einschließlich eines Mangels an Creation-Tools für Mod-Entwickler und der Tatsache, dass ihr auf die Erstellung eines einzigen Steam-Servers für euer Steam-Konto beschränkt sein werden, was eine Authentifizierung vor dem Start erfordert.

In ARK: Survival Ascended war das kurz nach dem Release in der Form jedoch nicht möglich. Wer einen dedizierten Server hostete, konnte mit dem jeweiligen Account nicht selbst spielen, sondern nur hosten. Das ist auch auf der Website von Nitrado nachzulesen. Dort heißt es:

Der Server-Anbieter Nitrado hat seit Sommer die Exklusivrechte für das Server-Hosting des Dino-Spiels, doch viele Spieler wollen bei dem deutschen Unternehmen nicht buchen. In der Vergangenheit gab es seitens der ARK-Spieler die Kritik an der Server-Stabilität, dem Kundensupport sowie den Preisen von Nitrado (via Reddit ).

Worum ging es in dem Streit? Die Community von ARK war kurz nach dem Release von ARK: Survival Ascended (ASA) wütend, weil es in dem Remake strikte Einschränkungen für das Server-Hosting gab.

Insert

You are going to send email to