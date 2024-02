ARK: Survival Ascended hat jetzt ein Minispiel mit Micky Maus, weil die Entwickler mit dem neuen Update angeben wollten

ARK Survival Ascended ist eigentlich für Dinosaurier erkannt, doch jetzt könnt ihr in dem Survival-Spiel sogar einen 2D-Plattformer mit Mickey Maus spielen.

ARK: Survival Ascended ist das Unreal Engine 5 Remake des Steam-Hits ARK: Survival Evolved. Die überarbeitete Version erschien im Oktober 2023 und brachte neben einer verbesserten Grafik auch einige „Quality of Life“-Verbesserungen.

Eine der größten Neuheiten des Remakes ist jedoch die Möglichkeit, Mods auch auf einer Konsole wie der Xbox Series X zu verwenden. Das war bei ARK: Survival Evolved nur auf dem PC möglich.

Mods sind für viele Spieler ein wichtiger Bestandteil des ARK-Erlebnisses. Sie bringen nicht nur Verbesserungen für bestehende Systeme, sondern fügen auch neue Inhalte wie Maps, Strukturen und Dinos hinzu.

Was hat es mit dem Minispiel auf sich? Studio Wildcard, das Entwicklerstudio hinter dem Survival-Spiel, hat ein Update für das „ARK Dev Kit“, mit dem die Community Mods erstellen kann, herausgebracht. Dabei ließen sich die Entwickler nicht nehmen, anhand eines in ARK gebauten Minispiels zu zeigen, was das neue Dev-Kit zu leisten imstande ist.

Das Minispiel heißt „Super Steamboat Willie“ und ist ein 2D-Plattformer in Schwarz und Weiß, in dem ihr entweder als Minnie oder als Micky Maus durch eine Cartoon-Welt stampft und Ziegen sowie Katzen verdrescht.

Super Steamboat Willie wurde laut Studio Wildcard komplett über das ARK-Dev-Kit erschaffen und kann direkt in ARK Survival Ascended als Mod heruntergeladen und solo sowie kooperativ mit einem Freund gespielt werden.

Außerdem könnt ihr euch Micky- und Minnie-Kostüme als Mod herunterladen, die ihr seit dem Update sogar auf offiziellen Servern benutzen könnt. Ebenso wie das Minispiel sind auch die Kostüme direkt von Studio Wildcard.

Hier könnt ihr euch die Outfits und das Minispiel im Video ansehen:

Falls ihr euch die Mods installieren wollt, findet ihr sie auf der Website von ARK-Partner „curseforge“.

Hier geht es zum Minispiel „Super Steamboat Willie“ auf curseforge

Hier geht es zu den Kostümen im Stil von Micky und Minnie auf curseforge

ARK bringt Mods für offizielle Server

Was ist das eigentlich für ein Update? Mit dem neuen Update startete in ARK: Survival Ascended das „Custom Cosmetic System“, mit dem es möglich sein wird, kosmetische Mods – wie Kostüme im Stil von Micky Maus – auch auf offiziellen Server zu nutzen.

In der Geschichte von ARK war es bislang nur möglich, Mods auf nicht offiziellen, also privaten Servern, oder in Singleplayer-Lobbys zu verwenden.

Zwar sind dann immer noch keine Mods auf offiziellen Server verfügbar, die euch das Spielerlebnis erleichtern oder verbessern, doch zumindest könnt ihr dann optische Veränderungen individuell vornehmen.

Gibt es noch weitere neue Mods? Neben den Micky- und Minnie-Maus-Kostüm sowie dem Minispiel brachte Wildcard mit dem Update auch ein paar Skins für Strukturen, die ihr fortan als Mod herunterladen könnt.

Unter den neuen Mods ist ein Tisch, an dem ihr Tic-Tac-Toe spielen könnt sowie ein Waffenregal. Außerdem ist ein Partylicht enthalten. Den Abschluss bildet ein Skin für Wände, der diese wie Glas aussehen lässt und keine optisch störenden Metallbalken oder ähnliches in der Mitte hat.

Falls ihr keine Lust auf Micky und Minnie Maus habt, sondern das normale ARK-Erlebnis bevorzugt, stellen wir euch auf MeinMMO 10 Kreaturen vor, die ihr auf jeden Fall in eurem Team haben müsst: ARK Survival Ascended: 10 Kreaturen, die ihr unbedingt zähmen solltet