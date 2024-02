ARK: Survival Ascended zieht neues Update zurück und löscht Fortschritt

In Ark: Survival Ascended wurde ein neues Update veröffentlicht, doch dieses sorgte nun für einen schlimmen Fehler. Entwickler mussten das Update zurücknehmen und einen Rollback durchführen.

Was ist schiefgegangen? Vor wenigen Tagen wurde auf den Servern von Ark: Survival Ascended ein neues Update hochgeladen. Mit diesem konnten Spieler ab sofort kosmetische Items in Form von Mods auf ihren Spielständen nutzen. Die Entwickler warben in einem neuen Trailer dabei mit Skins wie Micky und Minnie Mouse von Disney.

Das Update hatte jedoch einen unerwünschten Nebeneffekt, denn die Spieler verloren ohne Grund Items aus ihren Inventaren. Die Entwickler wurden darauf aufmerksam gemacht und müssten so das Update rückgängig machen.

Rollback und eine Entschädigung

Was sagen die Entwickler zum Dilemma? Die Entwickler äußerten sich über x.com (ehemals Twitter) über den Vorfall. Sie sahen sich gezwungen, das offizielle Netzwerk auf den vorherigen Stand zurückzusetzen, und zwar auf dem Stand, wo das Update noch nicht erschienen war.

Spieler, die von diesem Bug betroffen waren, sollten jetzt ihre verlorenen Items zurück haben. Solltet ihr aber nicht davon betroffen gewesen sein und in der Zeit neue Items verdient haben, werdet ihr diese durch den Rollback verlieren.

Um die Spieler zu entschädigen, erhöhen die Entwickler die Evolution Event Rates auf das 3-fache. In der Zwischenzeit untersucht das Team die Ursache des Bugs.

Das ist nicht der erste Rollback: Schon vor einigen Wochen mussten Spieler erneut einen Rollback ertragen. In diesem Falle waren aber nicht die Entwickler, sondern die Spieler schuld. Sie nutzen einen Exploit aus, um sich einen unfairen Vorteil zu ergaunern. Studio Wildcard sorgte mit einem Rollback dann für Schadensbegrenzung.

Was das für ein Exploit war und warum das für viele Spieler ein Alptraum war, erfahrt ihr hier in unserem Beitrag: Spieler in ARK: Survival Ascended erleben den Alptraum eines MMO-Spielers: Einen Rollback