ARK 2: Release auf Ende 2024 verschoben – Studio Wildcard erklärt, wie es weitergeht

Das heiß erwartete Dino-Sequel ARK 2 wird nicht wie geplant in diesem Jahr erscheinen. Stattdessen gibt es ein Remaster von ARK: Surival Evolved.

Was ist los bei Studio Wildcard? In einem Blogpost vom Nachmittag des 31. März Ortszeit gab das Studio seine Pläne für das kommende Jahr bekannt. Und die dürften eine ziemliche Enttäuschung für alle Fans sein, die einem Nachfolger des Dino-Games ARK: Survival Evolved entgegenfiebern.

Denn ARK 2 wird nicht wie geplant in diesem Jahr erscheinen, sondern erst Ende 2024.

Wer jetzt nach einer Survival-Alternative sucht, um die Wartezeit bis ARK 2 zu überbrücken, kann einen Blick ins Video werfen:

ARK 2 kommt erst Ende 2024

Warum wird ARK 2 verschoben? Wie Studio Wildcard erklärt, brauche man mehr Zeit, um sich an die Unreal Engine 5 zu gewöhnen, um die neue Technologie in vollem Umfang nutzen zu können. Der Launch des Sequels wird deshalb auf Ende 2024 verschoben.

Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, heißt es in dem Blogpost, man sei jedoch zuversichtlich, das Richtige getan zu haben.

Unser Ziel ist es, ARK 2 zum bestmöglichen Spiel zu machen und den Spielern eine wahrhaft außergewöhnliche und lohnende Erfahrung zu bieten. Die Unreal Enginge 5 ist eine unglaubliche neue Technologie für uns (und alle anderen Entwickler), und wir wollen diese Spitzentechnologie in vollem Umfang nutzen, während wir von Studio Wildcard ein Spiel von bisher unerreichtem Umfang entwickeln.

Wie geht es jetzt weiter? Abgesehen von dem geänderten Release soll sich erstmal nicht allzu viel ändern. ARK 2 soll weiterhin als Exclusive für Xbox, Game Pass und die Windows-Vertriebsplattformen erscheinen. Auch ein oberkörperfreier Vin Diesel wird wohl weiterhin mit dabei sein.

Studio Wildcard kündigt an, die Fans auf dem Laufenden halten und in die Entwicklungsprozesse einbeziehen zu wollen. So sollen in den kommenden Monaten regelmäßig Assets von ARK 2 gezeigt werden. Gameplay, Screenshots oder gar Videos wird es in diesem Jahr aber wohl nicht mehr geben.

Stattdessen vertröstet das Studio die Fans mit einem Remaster des originalen Ark: Survival Evolved.

Statt ARK 2 gibt es Ark: Survival Ascended

Was ist das für ein Remaster? Das Next-Gen-Remaster vom ersten ARK soll “ARK: Survival Ascended” heißen und schon im August 2023 für Xbox Series S/X, PC und PlayStation 5 erscheinen – sofern es nicht verschoben wird.

Das Besondere: Das Remaster soll ebenso wie das verschobene Sequel die Technologie der Unreal Engine 5 nutzen. Das hat laut dem Studio 2 Gründe:

Zum einen will man mit dem Remaster ein tieferes Verständnis für die neuen Technologien entwickeln und einige der “riskanteren” technischen Fortschritte testen.

Zum anderen soll ARK 2 im Vergleich zum Original mit einigen Änderungen daherkommen, die wohl nicht jedermanns Sache sind. Das Studio nennt ein Soulslike-Kampfsystem mit ausschließlich primitiven Waffen, eine strikte Beschränkung auf 3rd-Person und einen insgesamt ernsteren Ton. Damit alle Spieler auf ihre Kosten kommen, soll es also eine Next-Gen-Version des Originals geben, die Fans noch jahrelang genießen können sollen.

Was kostet ARK: Survival Ascended? Für Xbox- und PC-Spieler soll das Remaster nur als “ARK Respawned Bundle” mit dem Sequel ARK 2 erhältlich sein. Für 49,99 $ bekommen Spieler dann das Remaster und einen einmonatigen Zugang zur Closed Beta von ARK 2.

Nach einem Jahr sollen ARK: Survival Ascended und ARK 2 dann separat verkauft werden. Für PS5-Anhänger wird das Remaster als Standalone verfügbar sein und 39,99 $ kosten.

Zusätzlich wird es zwei Expansions für je 19,99 $ geben, die auf allen Plattformen separat verkauft werden.

den “Explorer’s Pass” mit den Erweiterungen “Scorched Earth”, “Aberration (kommt Ende 2023) und “Extinction” (Anfang 2024)

den “Genesis Pass” mit “Genesis Teil 1 und 2” (2024 verfügbar)

