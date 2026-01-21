Deutsche Streamer sind im Dino-Fieber, lassen ein Survival-Spiel auf Twitch explodieren

Deutsche Streamer sind im Dino-Fieber, lassen ein Survival-Spiel auf Twitch explodieren

Eigentlich galt ARK: Survival Ascended als der unbeliebte Zwilling von ARK: Survival Evolved, doch das Survival-Spiel erlebt gerade eine Art Renaissance. Daran sind auch Twitch-Streamer schuld.

Um welches Spiel geht es? ARK: Survival Ascended ist eigentlich der unliebsame Nachfolger von ARK: Survival Evolved und steht bei Steam bei den insgesamt 93.592 Bewertungen zu 59 % positiv. Trotz der negativen Bewertungen, die häufig die Performance des Survival-Spiels loben, steigen seit Dezember die Spielerzahlen an.

Das hat zum einen mit dem DLC Ark: Lost Colony zu tun, der am 19. Dezember 2025 erschien und das Spiel sowohl inhaltlich als auch von der Geschichte des Spiels als Bindeglied zur lang erwarteten Fortsetzung Ark 2 gilt. Doch auch deutsche Streamer sind schuld am Erfolg.

Deutsche Streamer im Dino-Fieber

Was haben deutsche Streamer mit dem Erfolg zu tun? Nachdem die neue Erweiterung den Anlass für ein Comeback zu ARK: Survival Ascended geliefert hat, sind auch einige deutsche Twitch-Streamer wieder auf den Geschmack gekommen.

So spielen die deutschen Streamer Trymacs, Eliasn97, MontanaBlack, GTime und Zarbex derzeit gemeinsam das Dino-Spiel und dominieren damit die Twitch-Kategorie laut Sullygnome.com.

Im gemeinsamen Projekt spielen die Streamer das Survival-Spiel komplett durch und versuchen dabei jeden Abend einen Boss zu erledigen, bis sie am Ende den Endboss, den Overseer, besiegen wollen.

Wie bei den Streamern üblich kommt es dabei auch immer wieder gegenseitig zu Streitereien, Ärger und Trolls, während alle gemeinsam auf das Endziel hinarbeiten.

Nur Erfolg durch Streamer? Auch wenn die Streamer derzeit einen großen Beitrag zum neuen Dino-Hype leisten, gibt es wohl mehrere Gründe für den neuen Erfolg von ARK: Survival Ascended. So ist auch der neue DLC mitschuldig am Hype.

Ein weiterer Grund für den neuen Aufschwung ist wohl aber auch der jüngste Erfolg von Hytale. Seit dem Release vor einer Woche ist das Genre der Survival-Games wieder voll im Trend und hat das Dino-Spiel mit angefeuert. So wurde am Sonntag, dem 18. Januar, der höchste Spielerstand seit dem Release mit über 50.000 Spielern laut SteamDB erreicht.

Trotz der eher schlechten Bewertungen von ARK: Survival Ascended kehrt der Hype um das Dino-Spiel zurück und ein wichtiger Faktor sind dabei die großen deutschen Twitch-Streamer. Bei den Teilnehmern des Streamer-Projekts handelt es sich auch um Mitwirkende, die nicht bei Sauercrowd dabei sind. Dort wurden zuletzt neue Teilnehmer aufgenommen, weil das Ziel immer wieder in weite Ferne rückt: Sauercrowd verliert laufend Spieler in WoW, Gildenleitung beruft Krisensitzung ein: „Wir werden Molten Core nie sehen“

