Sauercrowd verliert laufend Spieler in WoW, Gildenleitung beruft Krisensitzung ein: „Wir werden Molten Core nie sehen“

Der Twitch-Gilde Sauercrowd sterben die Spieler in WoW Hardcore weg. Während das zum Zyklus des Spiels gehört, sind die Tode besonders bitter, denn: zuletzt trifft es viele Charaktere auf Maximalstufe. HandOfBlood, Metashi und Papaplatte lenken nun ein und erlassen neue Regeln.

Das ist los bei Sauercrowd:

Seit Ende Dezember 2025 läuft das deutsche Sauercrowd-Projekt auf Twitch, in dem verschiedene Steamer versuchen, in WoW Hardcore auf die Maximalstufe zu kommen. Der Clou: die meisten sind Neulinge ohne Erfahrung im MMORPG.

Bereits Anfang Januar hat mit Hahn der erste Streamer mit seinem Charakter Stufe 60 erreicht. Seitdem sind 24 weitere gefolgt (laut Sauercrowd.gg, Stand 20. Januar, 14:45 Uhr).

Zuletzt hat es jedoch viele Charaktere erwischt und das zum größten Teil auf hohen Stufen, oft sogar auf Level 60. In einem Dungeon sind direkt 4 Spieler draufgegangen. Das Problem: in WoW Hardcore sind Tode permanent und die Rückschläge gefährden nun die Gilde.

So reagiert die Gildenleitung: In einem neueren Stream hat Papaplatte, einer der Gildenleiter, auf die verschiedenen Tode reagiert (auf YouTube). Er schaut sich dabei an, wer alles gestorben ist und wie mit einem ziemlich vernichtenden Fazit:

Das sind alles Tode, die hätten vermeiden werden können. No joke, die Leute müssen anfangen, ihr Ego beiseite zu packen. Wir müssen einsehen, dass wir alle zu schlecht sind, um das alleine zu schaffen. Es gibt ein paar vereinzelt, die schaffen das, aber die meisten von uns sind zu schlecht. Levelt zu zweit, levelt zu dritt. Es gibt keinen Grund, euer Ego hier zu pushen, Leute. Papaplatte auf YouTube

Papaplatte schaut sich auch den Tod des ersten Spielers auf Stufe 60 an, Willib0, der durch viel Pech bei einer wichtigen Quest das Zeitliche gesegnet hat – anschließend einige weitere Clips von teilweise fragwürdigen Aktionen, in denen Spieler versuchen, Dungeon-Bosse solo zu bekämpfen oder flüchtige Anfänger-Fehler machen. Und das auf hoher Stufe.

Der Gildenleiter bangt um die Zukunft der Gilde und kommt zu dem Schluss: „Ich weiß nicht, ob wirs schaffen […] Ich schwöre, wir werden Molten Core nie sehen.“ Kurz darauf beruft das Triumvirat der Leitung, bestehend aus Papaplatte, HandOfBlood und Metashi, eine Krisensitzung ein und wendet sich an die Gildenmitglieder.

„Die altehrwürdige Gildenleitung ist sehr zufrieden, wie das Event bisher läuft. Dennoch…“

Am Sonntag, den 18. Januar, hat die Gildenleitung ein Treffen für alle Mitglieder in Loch Modan angesetzt. Dort ging es unter anderem darum, dass die Steuern erhöht werden, eine Schweigeminute für die Gefallenen einzulegen und um eine große Neuerung: RestedXP.

RestedXP ist ein Addon samt Guide für WoW Classic, das für einfaches und schnelles Leveln ausgelegt ist. Es ermöglicht etwa, Quests automatisch abzugeben und schlüsselt die Aufgaben aller Quests im Detail auf. Eine kostenlose Version ist bis Stufe 30 verfügbar, für alles darüber kostet der Dienst Geld.

Bisher war RestedXP für die Mitglieder von Sauercrowd verboten bzw. nur begrenzt erlaubt. Ab jetzt sind diese Grenzen jedoch aufgehoben. HandOfBlood sagt dazu (auf YouTube):

Wir fanden es bisher im Event cool, diese „raw“ WoW-Experience zu haben. […] Die altehrwürdige Gildenleitung ist sehr zufrieden, wie das Event bisher läuft. Dennoch sind wir zu der Übereinkunft gekommen, […] das ein bisschen aufzulockern und ab sofort wird RestedXP unlimited zur Verfügung stehen. HandOfBlood

Ziel sei es, dass möglichst viele neue Spieler das Endgame und vor allem den berühmten ersten Raid Der Geschmolzene Kern („Molten Core“) sehen sollen. Gerade Tode auf hoher Stufe sollen so weniger frustrierend sein, wenn das Leveln eines neuen Charakters nicht mehr so anstrengend ist.

Obwohl die Gilde mit vielen Toden zu kämpfen hat, geben die Mitglieder nicht auf, sondern kämpfen sich (noch) immer wieder von Neuem hoch. Das sorgt sogar für Respekt von Papaplatte für die Hartnäckigkeit – und für einige große Erfolge: Unbesiegte Twitch-Streamerin zeigt Trymacs, wie es geht, levelt in Sauercrowd ihren allerersten WoW-Charakter auf Stufe 60 – auf Hardcore