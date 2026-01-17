Unbesiegte Twitch-Streamerin zeigt Trymacs, wie es geht, levelt in Sauercrowd ihren allerersten WoW-Charakter auf Stufe 60 – auf Hardcore

Das deutschsprachige Twitch-Event Sauercrowd bringt Veteranen und Neulinge in WoW Classic Hardcore zusammen. Nach zahlreichen herben Rückschlägen während der Level-Phase feierte die Content-Gilde jetzt einen besonders bemerkenswerten Erfolg.

Was ist das für ein Erfolg? Die Twitch-Streamerin Felikah erreichte mit ihrem Magier am 16. Januar 2026 in WoW Classic Hardcore die Maximalstufe 60. Begleitet wurde sie dabei von ihren Gildenmitstreitern Vlesk (Krieger, ist ebenfalls Stufe 60 geworden) und Zeusspezial (ein Jäger, der aktuell auf Stufe 58 steht).

Für die letzten Erfahrungspunkte bis zur Maximalstufe machte sich das Trio ins Ödland auf, um dort den seltenen Aasvogel Zaricotl umzuhauen. Sie hatten Glück! Der Elite-Gegner drehte seine Runden und leistete nur wenig Widerstand. Ding! Stufe 60. Ihr könnt euch den Moment auf Twitch oder im Folgenden als TikTok-Short anschauen:

Felikah ist da, wo Trymacs sein möchte

Warum ist das etwas Besonderes? Felikah gehört zu den Sauercrowd-Teilnehmern, die vorher nie World of Warcraft gespielt hatten. Gleich mit dem ersten Charakter die maximale Stufe 60 zu erreichen, und das in Hardcore (also ohne auch nur einen Geistheiler-Besuch), ist bemerkenswert (und etwas, das ein gewisser Trymacs ebenfalls noch schaffen will).

Der täglich steigende Todeszähler auf sauercrowd.gg unterstreicht, wie schwer das ist. Wir haben uns alle Todes-Clips der Sauercrowd-Teilnehmer aus den ersten Wochen angeschaut und analysiert: 8 Gründe, warum WoW Classic Hardcore für die Twitch-Streamer von Sauercrowd so tödlich ist

Entsprechend groß war die Freude in der Gilde, als Felikah (und natürlich auch Vlesk) ihre Level-Reise erfolgreich beenden konnte(n). Viele Mitstreiter kamen im Discord vorbei, um zu gratulieren. Sauercrowd-Mitgründer Metashi brachte gleich seine halbe Community mit, die im Chat auf Twitch viele liebe Worte, Zaricotl-Emotes, Follows und Subs daließen.

Es ist das Mindeste, ach du Scheiße, ich bin so stolz auf euch, ohne Scheiß. Das nimmt mich richtig mit.

Metashi auf Twitch

Für Metashi waren die vergangenen Tage leider nicht ganz so erfolgreich. Kurz vor Stufe 60 wollte er mit einer Sauercrowd-Gruppe in den Versunkenen Tempel in den Sümpfen des Elends. Als er auf dem Weg dorthin überraschend für PvP markiert wurde, machte sich Panik breit: Was ist, wenn das jetzt ein Streamer-Sniper ausnutzt und mich angreift?

VonGestern
#1253106

Von Mage zu Mage: Respekt!! Glückwunsch!
﻿﻿﻿💙﻿﻿🍪﻿﻿﻿﻿🐏﻿

0
skaalian
#1253105

Bemerkenswert wäre es, wenn man es ohne Gruppenspiel schafft. So ist es eine gute Leistung. Bemerkenswert ist es allerdings nicht.

0
Cortyn
#1253109

Also das ist doch echt Humbug.
Man kann immer noch eine härtere Grenze drübersetzen.

0
