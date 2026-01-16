Sauercrowd-Streamer Metashi stirbt in WoW Classic, reißt 2 Mitspieler in den Tod

Kurz vorm Ziel und dann gescheitert. Der Streamer Metashi beendet kurz vor Stufe 60 seine Reise in WoW HC Classic – und opfert noch 2 Mitspieler.

Aktuell begeistert auf Twitch das deutsche Streaming-Projekt „Sauercrowd“ die Massen. Hier wird World of Warcraft Classic in der „Hardcore“-Variante gespielt. Rund 200 Streamerinnen und Streamer, darunter Profis wie auch Anfänger, versuchen sich am klassischen WoW und dürfen dabei niemals sterben.

Kurz vor dem ersten großen Ziel, also dem Erreichen von Stufe 60, reißt es den Krieger des Streamers Metashi in den Tod – auf bittere Art und Weise.

Wie kam der Tod zustande? Metashi unterhielt sich gerade über Wohnungen und deren Preise, während er mit seinem Charakter durch die Sümpfe des Elends reiste. Er befand sich auf dem Weg zum Versunkenem Tempel, einem Dungeon, der von vielen Charakteren kurz vor Stufe 60 aufgesucht wird. Dabei bemerkt er erst mit Verzögerung, dass sein PvP-Status aktiviert wird.

Erst als er dem Tempel schon nahe ist, bemerkt er die Aktivierung von PvP: „Äh, Freunde, ich brauche mal ganz kurz eure Hilfe – warum bin ich PvP geflaggt?“

Die Gruppe trifft daraufhin die Entscheidung, schnell in den Dungeon zu laufen. Denn dort könnte der PvP-Status auslaufen, ohne dass das große Folgen hätte – man wäre also in Sicherheit.

Allerdings ist der Weg vom Eingang der Tempel-Anlage bis zum Dungeon ziemlich lang und mit Dutzenden Feinden gepflastert. Zu viele, um einfach eben „durchzurennen“. Es werden immer mehr Feinde, der Dungeon-Eingang ist noch in weiter Entfernung. Nacheinander sterben die Charaktere von Metashi, Wase und DannyDan.

Der Grund für die Tode: Panik.

PvP heißt in WoW Classic HC für Streamer: Komm her und versuch es doch!

Warum verfällt Metashi in Panik? Ein aktivierter PvP-Status in WoW Classic HC ist ein extremes Risiko für Streamer. Denn immerhin können Tausende Leute live mitverfolgen, dass der Charakter plötzlich „zum Abschuss freigegeben“ ist. Horde-Charaktere hätten also 5 Minuten Zeit gehabt, um Metashi anzugreifen und auszuschalten – gerade bei Streamern ein ziemliches Risiko.

Dementsprechend chaotisch fällt auch die Reaktion aus und man merkt deutlich, dass Metashi mit diesem Umstand überfordert ist. Während die Magierin vorschlägt, ein Portal aufzustellen (um Metashi in Sicherheit nach Sturmwind oder Eisenschmiede zu teleportieren), entschließt sich die Gruppe dazu, einfach in den Dungeon rennen zu wollen – mit fatalen Folgen.

Gilde ist außer sich, nur einer feiert hart: Die Reaktionen der Gilde auf den Tod von Metashis Gruppe sind äußerst unterhaltsam. Während die allermeisten es kaum fassen können und ihr Mitleid bekunden, gibt es auch eine Person, die das Ganze deutlich feiert: NoWay. Der macht erst einmal eine Flasche Champagner auf und hat ganz offenbar die Zeit seines Lebens. Viele der Reaktionen könnt ihr hier sehen:

Wie kam es überhaupt zum PvP-Flag? Eine ungeklärte Frage ist, wieso Metashi überhaupt für PvP markiert wurde. Der Streamer Sieglinde hat den Weg von Metashi später nachgestellt und versucht, die Situation auf YouTube zu analysieren. Er findet den Ort, wo Metashi für PvP markiert wird, erkennt aber keinen sinnvollen Grund dafür. Keiner der Horde-Zivilisten in der Nähe wird auf ihn aufmerksam und keine Wache erscheint – obwohl die PvP-Markierung aktiviert wird.

Sieglinde vermutet, dass es irgendeine Kreatur „unter dem Boden“ geben muss, von der man Aggro zieht, die aber gar nicht angreifen kann. Denn sobald man von einer PvP-Wache angegriffen wird (oder auch nur anvisiert wird), wird automatisch der PvP-Status aktiviert.

Für Metashi und seine Mitstreiter ist der Tod äußerst schmerzvoll, denn sie müssen nun wieder von ganz vorne anfangen. Das große Ziel, beim ersten Raid in den Geschmolzenen Kern dabei zu sein, ist damit für diese drei erst einmal in weite Ferne gerückt.

Gerade die amüsanten und oft emotionalen Tode machen Sauercrowd zu angenehmer Unterhaltung. Das gilt nicht nur bei PvP-Markierungen, sondern auch bei gefürchteten Fahrstuhl-Bossen.