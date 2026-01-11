Streamerin von Sauercrowd lauscht grinsend einem tragischen Tod in WoW Hardcore, stirbt Sekunden später an einem der ältesten Neulings-Fehler

Streamerin von Sauercrowd lauscht grinsend einem tragischen Tod in WoW Hardcore, stirbt Sekunden später an einem der ältesten Neulings-Fehler

Sauercrowd, das Projekt von HandOfBlood, Metashi und Papaplatte, dominiert gerade Twitch. Die Idee: Neulinge in WoW Hardcore werfen und mal schauen, was passiert. Eine Streamerin hat dabei nun gelernt, wie wichtig es ist, im richtigen Moment „Enter“ zu drücken – oder eben nicht.

Wer ist die Streamerin? LillyTheChilly treibt sich auf Twitch normalerweise eher im „Just Chatting“-Bereich herum und streamt ansonsten alle möglichen Spiele. Für World of Warcraft ist sie nicht wirklich bekannt.

Mit durchschnittlich 360 Zuschauern (laut sullygnome) zählt sie zu den kleinen Streamern der Plattform. In Sauercrowd spielte sie eine menschliche Magierin zusammen mit Staativ und Nooreax – wobei letzterer nur kurz vor ihr das Zeitliche gesegnet hat.

Das ist der tödliche Fehler: Lillys Teamkollegen sprechen gerade über den vorzeitigen Tod von Nooreax, der sich offenbar nach zu wenig Schlaf mit einer zu großen Gruppe an Gegnern angelegt hat. Die Magierin selbst sitzt dabei gerade im Wald von Elwynn in der Nähe von Prinzessin und hat eines der Gefolgsschweine in ein Schaf verwandelt, um sich eine Verschnaufpause zu gönnen.

Im Clip auf Twitch ist dann zu sehen, wie sie stumm grinsend einen Happen isst und dabei nicht bemerkt, dass die Verwandlung abgebrochen wird. Das Schwein rennt auf sie zu und greift direkt an, dabei hatte ihre Magierin ohnehin nur noch wenig Lebenspunkte.

Statt aber erneut eine Verwandlung zu wirken und zu fliehen, schreibt sie rege ihre Keybinds in den Chat – etwas, das jedem WoW-Spieler mindestens einmal passiert ist, sogar den selbsternannten Profis. Wenn man sich wundert, warum sich der Charakter plötzlich nicht mehr bewegt, ist oft einfach das Chat-Fenster offen (durch Druck auf „Enter“ oder „R“) und statt zu zaubern, steht schließlich: „1231212wawawtfichkannmichnichtbewegensdads“ im Chat.

Lilly erlebt genau diese Situation und nur wenige Momente später ist ihre Magierin – glücklicherweise „erst“ auf Level 8“ – tot. Ihr Tod wird im Voicechat noch kommentiert mit: „WAS IST LOS MIT EUCH?!“, und: „Ich hab’s euch gesagt, wir sind das Suicide Squad.“

WoW-Neulinge lernen aus den Fehlern, die ihr alle schon seit 20 Jahren kennt

Was für gestandene WoW-Veteranen eine Situation ist, die man sicherlich schon sehr früh mindestens einmal erlebt hat, stellt für viele Mitglieder von Sauercrowd gerade ein Novum dar. Denn viele von ihnen kennen World of Warcraft überhaupt nicht, teilweise ist WoW Hardcore sogar ihr erstes MMO überhaupt.

Viele der Mitglieder gehen völlig blind in das Spiel, teilweise zwar mit Tipps wie: „Geht auf keinen Fall alleine in Höhlen“, aber einige Fehler lernt man eben nur selbst – etwa, dass die gefährlichsten Bosse keine NPCs sind und ohne Angriffe töten können.

Offenbar geht der Plan auf, denn Sauercrowd dominiert zum Start Twitch weltweit und verhilft WoW zu einem enormen Boost auf der Streaming-Plattform. Tode wie die von Lilly sind definitiv einer der Gründe für den Erfolg, selbst der OnlyFangs-Gründer Sodapoppin reagiert schon auf die gesammelten Clips (auf YouTube).

Dass ein Tod in WoW Hardcore direkt bedeutet, einen neuen Charakter anzufangen, schreckt dabei überraschend wenige Leute ab, insbesondere, wenn man bedenkt, dass sie keine Erfahrung in WoW haben. Der Ehrgeiz scheint stärker zu sein als die Frustration. Eine Streamerin legt sich sogar richtig ins Zeug: Twitch-Streamerin spielt noch keinen Monat WoW, hat schon über 200 Stunden reingesteckt und beeindruckt einen der Chefs bei Sauercrowd

Meine Güte. Was ist denn das für ne Brülltrulla im Voicechat?
Soooo laut. Sowas von ablenkend.
Da kann man schon einmal aus Versehen selbst was mampfen, anstatt seinen Avatar zu füttern. ﻿😁﻿

Kann passieren.
Dass der Mob im CC nicht die Aggro verliert, lernt man in HC wohl auf die harte Tour.
Beim nächsten Mal lernt sie dann, das vormals gesheepte Gegner auch gern mal Freunde mitbringen.. ﻿😈﻿

