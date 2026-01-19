Sauercrowd geht mit 9 Leuten in einen 5-Personen-Dungeon – Viel zu viele sterben

Es sollte ein entspannter Dungeon-Besuch in WoW Classic werden, mit mehr Spielern als notwendig. Doch daraus wird reines Chaos.

Es ist eine fast schon morbide Art der Anspannung, mit der das Sauercrowd-Event in WoW Classic verfolgt wird. Denn auch wenn man natürlich hofft, dass das Projekt gut läuft und alle langsam auf Stufe 60 eintrudeln, sind doch gerade die Charakter-Tode häufig das Spannendste. So war es auch am gestrigen Nachmittag, als Sauercrowd sich in den Dungeon „Unterere Schwarzfelsspitze“ gewagt hat – und sich dabei gleich von mehreren Charakteren auf Stufe 60 verabschieden musste.

Was ist das für ein Dungeon? Die Schwarzfelsspitze ist ein Endgame-Dungeon von World of Warcraft Classic. Auch wenn der Dungeons als extrem groß gilt, ist er grundsätzlich in zwei Bereiche aufgeteilt. Die Obere Schwarzfelsspitze (UBRS) und die Untere Schwarzfelsspitze (LBRS). Auch wenn man mit 10 Leuten in den Dungeon gehen kann, ist zumindest der untere Bereich von der Schwierigkeit her für 5 Personen ausgelegt – allerdings auch nur dann, wenn kein Chaos ausbricht.

Was ist passiert? Um Zeit zu sparen, wollte die Gruppe einen Skip durchführen, also einen Teil des Dungeons überspringen. Das geht in den großen Dungeons häufig an mehreren Stellen, um ein wenig abzukürzen, geht aber mit besonderen Gefahren einher. In diesem Fall musste die Gruppe gezielt von einem hohen Punkt abspringen, was bereits rund 30 % der Lebenspunkte kostet.

Ein zweites Problem ist der Umstand, dass man nur einen sehr kleinen „sicheren“ Bereich hat, in welchem man landen kann. Ein paar Meter daneben und man zieht die Aufmerksamkeit von weiteren Feinden auf sich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Die Gruppe aus 9 Leuten entschließt sich, direkt auf einer Patrouille zu landen, um diese direkt im Kampf auszuschalten. Allerdings bewegen sich mehrere Charaktere und gleichzeitig wird auch noch ein Feind angegriffen, der bisher gar nicht in den Kampf verwickelt war – und der bringt eine weitere Mob-Gruppe mit in den Kampf. Daraufhin bricht Panik aus, alle bewegen sich ein wenig und auch noch eine dritte Gruppe wird gepullt.

Das Chaos ist dann perfekt und die Ansagen gehen durcheinander. Während schon gerufen wird, man solle den Ruhestein nehmen (um eventuell noch zu entkommen), beginnen die ersten die Gruppe zu verlassen und ein Fläschchen der Versteinerung zu trinken, um aus dem Dungeons teleportiert zu werden. Dabei ist der Tank Hahn sogar der erste, der den Ruhestein nimmt – noch bevor er von den meisten Feinden überhaupt wahrgenommen wird.

Papaplatte ist geschockt, als Sauercrowd 4 60er gleichzeitig verliert

Am Ende kommt viel zusammen und sorgt dafür, dass gleich mehrere Streamer ihr digitales Leben lassen: Torro, Vlesk, Kimuh und Tehkex sterben auf Stufe 60. Das kann selbst Papaplatte kaum fassen, wie man sehr schön an seiner doch (recht lauten) Reaktion erkennt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Für das ganze Sauercrowd-Projekt ist das ein herber Rückschlag, denn damit ist die Anzahl der Charaktere auf Stufe 60 wieder drastisch reduziert worden – und das vermindert die Chancen, den Geschmolzenen Kern irgendwann mit einer Gruppe absolvieren zu können. Denn bis die Streamer wieder Level 60 erreicht haben, dürften erneut einige Wochen vergehen – und ob alle das noch ein zweites Mal durchziehen, ist ungewiss.

Warum sich Sauercrowd als so tödlich für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer herausstellt, hat unser Karsten bereits ausführlich analysiert: 8 Gründe, warum WoW Classic Hardcore für die Streamer so tödlich ist.