WoW-Event Sauercrowd wird von dem OnlyFangs-Gründer aus den USA beurteilt: „Ist hier jeder einfach ein kompletter Noob?“

Das deutsche WoW-Projekt Sauercrowd hat auch die internationalen Twitch-Streamer erreicht. Der Gründer von der US-amerikanischen WoW-Gilde OnlyFangs Thomas „Sodapoppin“ Morris hat auch Wind von dem Projekt bekommen und reagierte auf Tode von einigen der Teilnehmenden.

Was hat Sodapoppin mit Sauercrowd zu tun? Sodapoppin ist ein US-amerikanischer Streamer, der in WoW die Gilde OnlyFangs gründete. OnlyFangs galt als Vorbild für das deutsche WoW-Twitch-Projekt Sauercrowd.

Sodapoppin wurde bereits im November 2025 auf den deutschen Ableger aufmerksam und kündigte schon dort an, dass er das Event teilweise anschauen würde. Diese Ansage machte Sodapoppin nun wahr, indem er in einem seiner Livestreams auf die Todesclips der deutschen Twitch-Streamer reagierte. Für die Leistungen der Teilnehmenden hatte er klare Worte.

„Ist das eine riesige Lernkurve für neue Spieler, die ich nicht verstehe?“

Was bemängelt Sodapoppin? Sodapoppin klickte sich durch die Todesclips und schien fassungslos über die Arten und Weisen, wie die deutschen Twitch-Streamer in WoW starben. Vor allem fragte sich Sodapoppin häufiger, ob eigentlich nur „komplette Noobs“ an Sauercrowd teilnehmen würden, denn ihm fielen grundlegende Spielfehler auf.

So haben einige keinen richtigen Überblick über all die Möglichkeiten des Spiels, beispielsweise Health Pots oder Fähigkeiten. Hierbei sei zu erwähnen: Es ist nicht klar, ob es Sodapoppin bewusst ist, dass auch Anfänger in WoW bei dem Projekt mitwirken.

Einige der Teilnehmer wecken bei dem OnlyFangs-Gründer außerdem den Anschein, nicht über Keybindings Bescheid zu wissen. Sodapoppin gibt sich schockiert darüber, wie viele der Streamer ihre Fähigkeiten mit der Maus anklicken: „Kein einziges Keybinding auf dem Bildschirm, übrigens. Nicht eins. Dieser Typ klickt mit Gewalt.“ (Quelle: YouTube ab Minute 02:41).

Und auch bei einem Todesclip von dem deutschen Twitch-Streamer Henke fragt sich Sodapoppin: „Sind Keybindings so schwer? Ist das einfach eine riesige Lernkurve für neue Spieler, die ich nicht verstehe?“ (Quelle: YouTube ab Minute 14:02).

Insgesamt scheint Sodapoppin amüsiert über Sauercrowd zu sein. Das Projekt scheint seiner Meinung nach extrem hart und verlustreich zu sein. Die zahlreichen Verluste dürften allerdings vor allem auch daran liegen, dass einige der Teilnehmer WoW zum ersten Mal spielen.

Obwohl Sodapoppin viele Tipps für die deutschen Streamer hat, so hat er auch in der Vergangenheit Probleme in World of Warcraft gehabt. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: MMORPG-Streamer des Jahres spielt seit 2008 WoW, verliert Duell um Twitch-Gilde gegen Noob, der erst seit 2 Monaten spielt