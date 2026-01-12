WoW-Event Sauercrowd wird von dem OnlyFangs-Gründer aus den USA beurteilt: „Ist hier jeder einfach ein kompletter Noob?“

WoW-Event Sauercrowd wird von dem OnlyFangs-Gründer aus den USA beurteilt: „Ist hier jeder einfach ein kompletter Noob?“

Das deutsche WoW-Projekt Sauercrowd hat auch die internationalen Twitch-Streamer erreicht. Der Gründer von der US-amerikanischen WoW-Gilde OnlyFangs Thomas „Sodapoppin“ Morris hat auch Wind von dem Projekt bekommen und reagierte auf Tode von einigen der Teilnehmenden.

Was hat Sodapoppin mit Sauercrowd zu tun? Sodapoppin ist ein US-amerikanischer Streamer, der in WoW die Gilde OnlyFangs gründete. OnlyFangs galt als Vorbild für das deutsche WoW-Twitch-Projekt Sauercrowd.

Sodapoppin wurde bereits im November 2025 auf den deutschen Ableger aufmerksam und kündigte schon dort an, dass er das Event teilweise anschauen würde. Diese Ansage machte Sodapoppin nun wahr, indem er in einem seiner Livestreams auf die Todesclips der deutschen Twitch-Streamer reagierte. Für die Leistungen der Teilnehmenden hatte er klare Worte.

„Ist das eine riesige Lernkurve für neue Spieler, die ich nicht verstehe?“

Was bemängelt Sodapoppin? Sodapoppin klickte sich durch die Todesclips und schien fassungslos über die Arten und Weisen, wie die deutschen Twitch-Streamer in WoW starben. Vor allem fragte sich Sodapoppin häufiger, ob eigentlich nur „komplette Noobs“ an Sauercrowd teilnehmen würden, denn ihm fielen grundlegende Spielfehler auf.

So haben einige keinen richtigen Überblick über all die Möglichkeiten des Spiels, beispielsweise Health Pots oder Fähigkeiten. Hierbei sei zu erwähnen: Es ist nicht klar, ob es Sodapoppin bewusst ist, dass auch Anfänger in WoW bei dem Projekt mitwirken.

Einige der Teilnehmer wecken bei dem OnlyFangs-Gründer außerdem den Anschein, nicht über Keybindings Bescheid zu wissen. Sodapoppin gibt sich schockiert darüber, wie viele der Streamer ihre Fähigkeiten mit der Maus anklicken: „Kein einziges Keybinding auf dem Bildschirm, übrigens. Nicht eins. Dieser Typ klickt mit Gewalt.“ (Quelle: YouTube ab Minute 02:41).

Und auch bei einem Todesclip von dem deutschen Twitch-Streamer Henke fragt sich Sodapoppin: „Sind Keybindings so schwer? Ist das einfach eine riesige Lernkurve für neue Spieler, die ich nicht verstehe?“ (Quelle: YouTube ab Minute 14:02).

Insgesamt scheint Sodapoppin amüsiert über Sauercrowd zu sein. Das Projekt scheint seiner Meinung nach extrem hart und verlustreich zu sein. Die zahlreichen Verluste dürften allerdings vor allem auch daran liegen, dass einige der Teilnehmer WoW zum ersten Mal spielen.

Obwohl Sodapoppin viele Tipps für die deutschen Streamer hat, so hat er auch in der Vergangenheit Probleme in World of Warcraft gehabt. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: MMORPG-Streamer des Jahres spielt seit 2008 WoW, verliert Duell um Twitch-Gilde gegen Noob, der erst seit 2 Monaten spielt

Quelle(n): Sodapoppin
Gaminathor
#1252684

Dass man ein Spiel des Spaßes halber spielt, ist das so eine riesige Lernkurve für ihn?

0
MathError
#1252679

Witzig finde ich die ganzen Aussagen (von Soda) hier und nicht mehr. Sauercrowd hat ja auch viele WoW-Neulinge in ihrer Truppe und viele der WoW-Spieler mit Erfahrung aus Retail, sind dort auch nicht wirklich im “High End” Bereich unterwegs (eine Handvoll schon).

Das erklärt auch wieso teilweise ohne “Keybinds” und andere QoL-Hilfestellungen verzichtet bzw. vergessen werden. Und man sollte das auch nicht so eng sehen wie Soda es hier darstellt, auch wenn es Hardcore ist, ist es trotzdem nur Classic und die Vielfalt der Skills oder Möglichkeien der Klassen sind doch sehr sehr beschränkt, zumal während der Levelphase.
Klar bei so einem Projekt sollte man besser “vorbereitet” sein und dass ist irgendwie kaum einer von den Sauercrowd Leuten, war die letzten Tage mal bei Metashi in den Streams und viele Sachen die das US-Hardcore-Team vorab alles schon organisiert, ausgedacht, geplant etc haben, wird bei SC grade ganz spontan während des Stream geplant oder gar erst angesprochen und dann geplant. Ich finde sie sind da echt teilweise “blind” reingegangen/angegangen, da hätte deutlich mehr Vorarbeit bei einem solchen Projekt geleistet werden sollen.

Trotzdem solange alle Spaß haben, ist doch alles ok. Das ist doch das Wichtigste 🙂

0
