Sauercrowd: Alles zu Mitgliedern, Regeln und Server des WoW-Hardcore-Events auf Twitch

Sauercrowd ist ein riesiges WoW-Hardcore-Event auf Twitch. MeinMMO fasst die wichtigsten Informationen zu Teilnehmern, Start und Regeln für euch zusammen.
Was ist das für ein WoW-Event auf Twitch? Die Twitch-Streamer Metashi, Papaplatte und HandOfBlood haben sich zusammengetan, um ein Event rund um World of Warcraft im deutschen Twitch zu organisieren. Sie bilden eine Gilde mit anderen deutschsprachigen Streamern und spielen WoW auf Hardcore.
Das bedeutet, dass jeder Streamer mit einem Charakter nur einen Versuch hat. Der Tod ist permanent und führt zum Verlust sämtlichen Fortschrittes. Will man weitermachen, so muss man mit einem neuen Charakter an den Start gehen. Das Event orientiert sich dabei an dem US-amerikanischen Vorbild OnlyFangs.
Das Ziel ist es, gemeinsam das Endgame, also Raids wie Molten Core zu erreichen.
Alles zu Start, Server und den Streams von Sauercrowd
Wann ging es los? Seit dem 27. Dezember 2025 ging es los. Die Teilnehmer starteten offiziell in das Hardcore-Event.
Wie lange soll das Event dauern? Die drei Macher des Events schätzen, dass es ungefähr 30 bis 50 Tage gehen wird.
Wo kann das Event mitverfolgt werden? Das Event besteht aus über 200 Twitch-Streamern, die ihre Reise in Hardcore-WoW jeweils auf ihrem eigenen Twitch-Kanal streamen werden. Es muss sich also nur eine Person ausgesucht werden, die man anschauen möchte. Zusätzlich findet ihr alle wichtigen Infos auch auf der eigenen Homepage.
Auf welchem Server wird gespielt? Spielen werden die Twitch-Streamer auf dem Jubiläumsserver Soulseeker.
Alles zu den Teilnehmern von Sauercrowd
Wer nimmt teil? Bei dem WoW-Hardcore-Event wurden sehr viele Einladungen und viele Zusagen versendet, sowohl von Veteranen in dem Spiel als auch komplette Neulinge. Die meisten haben WoW noch nie gespielt.
Insgesamt über 200 Teilnehmer gibt es in Twitch-Deutschland verteilt:
- areslps
- craft12354
- ailenax
- bananabill
- haci
- aciixx
- metashi12
- carnifexed
- bonjwa
- cezzy
- anaaja
- cmdkrieger
- Chefstrobel
- Papaplatte
- asleyia
- daefoxi
- danergy
- wase931
- autophil
- captainmyko
- acid_fired
- broeki
- collieesi
- CastCrafter
- chromiede
- chromiede
- Clym
- Matteo
- MauriceWeber
- faister
- fanasia
- divi
- dianaxanton
- doktorfroid
- julimi
- fixx
- edopeh
- exsl95
- earliboy
- formulalena
- Dimeax
- donnie_oh
- dinossindgeil
- dennsen86
- dominik_kaeppeler
- bonjwamaurice
- fuxelbau
- derhauge
- alltimeleah
- felikah
- femba
- pummelfee86
- chiko
- entenburg
- gucciwarrior_eu
- Elquaria
- Farbenfuchs
- Filow
- Hasi
- GTimeTV
- HarmiiFentsy
- jennyan
- xzudemx
- hughwinters
- kalle
- kubafps
- joshiiks
- kico
- pacing_pingvin
- heystan
- juliancom
- karni
- hornisse86
- kerrag
- iNoiizY
- jinterella
- kiba
- jarzuul
- kaaaay
- jessirocks
- Honeypuu
- holladiewaldfee
- junicats
- huebi
- kitty2001
- kimuh
- Katazuri
- followvadda
- knirpz
- Willib0
- kamikatze
- touristhistories
- meyer
- LetsHugoTV
- KDRkitten
- maihopawango
- mienah
- obsess3
- kutcherlol
- niekbeats
- MrMoregame
- mahluna
- kunshikitty
- powerofevil
- moondye7
- LaraLoft
- LEAH
- Lilipp
- lordpappnase
- lowepe
- bladeshow_
- MaeloRomani
- lostkittn
- MasterTay
- Maty
- PhunkRoyal
- odinakajesus
- Mehdi
- merleperle
- maxim
- noway4u_sir
- MinusElf
- MontanaBlack88
- goicke
- PietSmiet
- MythosOfGaming
- radlerauge
- nooreax
- Paluten
- Rumathra
- saltydayn
- sebo
- sieglinde
- DerOlliTV
- edelive
- sunglitters
- q_gee
- primalavera
- ronnyberger
- slayjka
- sterzik
- STYLERZ
- sola
- sirraydus
- Sologesang
- snkarma
- riirex
- xhankyy
- shlorox
- rikku
- SmashLunatic
- Scrapie
- sawlties
- Ryole
- Readyx
- rAx1337
- znowl
- terste
- wakayashi
- swabine
- vahnilly
- zeusspezial
- urutox
- twobiers
- trilluxe
- tigerclown
- Zarbex
- Yxnca
- rangerarea
- segalson
- VITABLO
- verena
- Janeli301
- paco
- xshowtime
- nils
- thunny
- Zombey
- tolkin
- tizian_cs
- tobifas_
- vassilly
- timhorus
- powlster_
- AzpectCustomz
- Zander
- tinkerleo
- vlesk
- Vadeal
- rayothunderr
- 2twistedtv
- DieDoni
- TheRealLiont
- kekluck
- Gnu_Live
- geilevideossos
- Lost
- krokoboss
- baluilp
- meloonie
- feli
- bleeshh
- itzz_chrizz
- sukidingels
- derpazzel
- xiohlol
- starletnova
- Fibii
- Reeze
- HerrBergmann
- dannydan_tv
- reynexts
- mmpascal
- daniel_mowo
- kiddkizzo
- lezan
- MoAuba
- suun
- Debitorlp
- dhalucard
- Henke
- treelover462
- sparkofphoenixtv
- hahn
- brudivoeller_tv
- kapuzenwurm
- torro
- tehkex
- therealjanhegenberg
- goldgoblinnet
- HandOfBlood
- zornkoenigin
- maxfentsy
- tabsy
- akiaaa
- Akkcess
- d1rtyd3vil
- xTheSolutionTV
- KaddiTV
- Shimtex
- naguura
- AsterPewPew
- hijugalive
- papfi
- juliversal
- leeonbeeon
- thiseguy
- yvraldis
- sirlamee
- Mowky
- zerbersterrr
- PietSmiettv
- lillimon
- reismitmais
- emperor13tv
- klupatwins
- jonsman
- brostudios_wow
- kev1ntv
- mayodee
- mulfbot
- reval
- copeylius
- sarahtoninx9
- julijones
- chrizzle
- Marc-Oliver Matthiessen
- bonjwachill
- niklas_honor
- byjasmiiiin
- dawn_richard
- derkegy
- xicanmeow
- justin_tinderdate_tv
- noserino
- slyflytv
- seyyn
Alles zu den Regeln von Sauercrowd
Was sind die Regeln? Um eine Balance zwischen Profis und Neulingen herzustellen, wurde ein Mentorenprogramm ins Leben gerufen. Jeweils ein Profi und ein Neuling werden zusammengepackt und der Profi lehrt den Neuling.
Außerdem bekommt jedes Volk einen Häuptling, der dann für die anderen spricht. Jeden Samstag wird sich zusammengesetzt, um wichtige Dinge zu besprechen und sich auch das Versagen der anderen in Form von Todesclips anzuschauen.
Weitere Regeln sind folgende:
- Grundsätzlich gibt es nur einen Versuch mit einem Charakter. Sollten die Twitch-Streamer im Spiel sterben, so muss ein Clip von der Sterbeszene bereitgestellt werden. Auf der Website zu dem Event können sich die neuesten Tode der Teilnehmer angesehen werden.
- Weiter dürfen nur Items genutzt werden, die die Teilnehmer selbst finden oder die innerhalb der Gilde existieren.
- Es herrscht eine Streampflicht. Wer also seinen Charakter in WoW spielen will, muss dabei auf Twitch live sein.
- Auch darf nur das Sauercrowd-Addon benutzt werden, nicht aber andere.
Verstößt ein Teilnehmer gegen diese oder eine andere Regel (weitere spezielle Regeln findet ihr auf sauercrowd.gg), so riskiert die Person einen Ausschluss aus dem Projekt.
Das WoW-Hardcore-Event steht in den Startlöchern und seit 13. Dezember 2025 läuft das Vorevent, bei dem schon die Entscheidung Horde oder Allianz getroffen wurde. Zu Ehren der verbleibenden Tage zum offiziellen Start wurde ein besonderer Gast eingeladen, der ein Ständchen sang: Legendärer Barde eröffnet das große deutsche WoW-Event auf Twitch, sogar HandOfBlood tanzt und singt mit, schwingt Frostmourne zu Ehren des Moments
Ich freue mich wirklich sehr auf das Event, gerade auch durch die “Trainings” im Vorfeld mal Streamer*innen zu sehen, die noch nie WoW angefasst haben, oder sogar belächelten und wie sie reagieren. Egal ob ein Matteo, Donnie, Edo oder oder oder. Es ist herrlich mit anzusehen.
Dennoch halte ich die Regeln für mies, viele Streamer*innen die im Vorfeld Interesse bekundet haben, wurden abgelehnt, weil angeblich voll. Andererseits wird dann spontan doch der Kumpel vom Kumpel zugelassen, der extra noch Streaming anfängt. Es wird jetzt schon gejammert, man wird zu wenig Spieler für das gemeinsame Ziel haben usw.
Zuguterletzt ist Soulseeker aktuell voll mit sehr vielen Ego-Spielern. Jeder für sich, Lootgeil, Flames, vordrängeln usw.
Das kann man dem Projekt selber nicht direkt zuordnen, doch wären diese Problemspieler vermutlich nicht dort, wenn es das Projekt nicht gäbe. Und die Regeln befeuern das leider auch noch.
Kurz: Projektidee geil, Umsetzung ziemlich unnötig elitär.