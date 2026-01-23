Sauercrowd: Alles zu Mitgliedern, Regeln und Server des WoW-Hardcore-Events auf Twitch

ServiceSpecialTwitch
3 Min. Johanna 1 Kommentar Lesezeichen
Sauercrowd: Alles zu Mitgliedern, Regeln und Server des WoW-Hardcore-Events auf Twitch

Sauercrowd ist ein riesiges WoW-Hardcore-Event auf Twitch. MeinMMO fasst die wichtigsten Informationen zu Teilnehmern, Start und Regeln für euch zusammen.

Was ist das für ein WoW-Event auf Twitch? Die Twitch-Streamer Metashi, Papaplatte und HandOfBlood haben sich zusammengetan, um ein Event rund um World of Warcraft im deutschen Twitch zu organisieren. Sie bilden eine Gilde mit anderen deutschsprachigen Streamern und spielen WoW auf Hardcore.

Das bedeutet, dass jeder Streamer mit einem Charakter nur einen Versuch hat. Der Tod ist permanent und führt zum Verlust sämtlichen Fortschrittes. Will man weitermachen, so muss man mit einem neuen Charakter an den Start gehen. Das Event orientiert sich dabei an dem US-amerikanischen Vorbild OnlyFangs.

Das Ziel ist es, gemeinsam das Endgame, also Raids wie Molten Core zu erreichen.

Update vom 23. Januar 2026: Wir haben den Beitrag strukturell angepasst.
Das sind die 5 relevantesten deutschen Streamer auf Twitch im Jahr 2024, laut Google
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Sauercrowd: Alles zu Mitgliedern, Regeln und Server des WoW-Hardcore-Events auf Twitch Ehemaliger Twitch-Chef kritisiert Amazon scharf für die Entlassung tausender Mitarbeiter, warnt: „Das ist schlecht für alle“ Gamer entdeckt den Steam-Account seiner 84-jährigen Tante: Sie hat nur 3 Spiele, aber in einem davon 1.400 Stunden Die heimliche Nummer 1 von Twitch kann nicht glauben, dass er von einem Anime-Mädchen überholt wird Weil HandOfBlood seine eigene Regel in Sauercrowd nicht brechen will, streamt er heimlich auf einem Zweitkanal WoW FYNG gamescom Show 2025: Weltpremieren, neue Trailer und exklusives Gameplay zu über 40 Spielen – Das gab es zu sehen MontanaBlack baut live auf Twitch fast einen Unfall, schimpft erst auf die Technik, gibt jetzt sein Fehlverhalten zu Italienerin macht bei Sauercrowd mit, ist direkt die größte Streamerin im deutschen Twitch, vervierfacht ihre Zuschauer Das Sauercrowd-Event in WoW hat ein Cheater-Problem und Papaplatte will das jetzt ändern Obwohl Trymacs das bei Sauercrowd hat, wovon andere Neulinge träumen, wendet er sich jetzt einem anderen Spiel zu Schon in Folge 2 von 7 vs. Wild Amazonas brechen die Teilnehmer die wichtigste Regel, doch auch die Produktion ist schuld Twitch-Streamer Asmongold streamt zukünftig auch auf Konkurrenz-Plattform Kick und muss dafür noch nicht mal gekauft werden

Alles zu Start, Server und den Streams von Sauercrowd

Wann ging es los? Seit dem 27. Dezember 2025 ging es los. Die Teilnehmer starteten offiziell in das Hardcore-Event.

Wie lange soll das Event dauern? Die drei Macher des Events schätzen, dass es ungefähr 30 bis 50 Tage gehen wird.

Wo kann das Event mitverfolgt werden? Das Event besteht aus über 200 Twitch-Streamern, die ihre Reise in Hardcore-WoW jeweils auf ihrem eigenen Twitch-Kanal streamen werden. Es muss sich also nur eine Person ausgesucht werden, die man anschauen möchte. Zusätzlich findet ihr alle wichtigen Infos auch auf der eigenen Homepage.

Auf welchem Server wird gespielt? Spielen werden die Twitch-Streamer auf dem Jubiläumsserver Soulseeker.

Alles zu den Teilnehmern von Sauercrowd

Wer nimmt teil? Bei dem WoW-Hardcore-Event wurden sehr viele Einladungen und viele Zusagen versendet, sowohl von Veteranen in dem Spiel als auch komplette Neulinge. Die meisten haben WoW noch nie gespielt.

Insgesamt über 200 Teilnehmer gibt es in Twitch-Deutschland verteilt:

  • areslps
  • craft12354
  • ailenax
  • bananabill
  • haci
  • aciixx
  • metashi12
  • carnifexed
  • bonjwa
  • cezzy
  • anaaja
  • cmdkrieger
  • Chefstrobel
  • Papaplatte
  • asleyia
  • daefoxi
  • danergy
  • wase931
  • autophil
  • captainmyko
  • acid_fired
  • broeki
  • collieesi
  • CastCrafter
  • chromiede
  • chromiede
  • Clym
  • Matteo
  • MauriceWeber
  • faister
  • fanasia
  • divi
  • dianaxanton
  • doktorfroid
  • julimi
  • fixx
  • edopeh
  • exsl95
  • earliboy
  • formulalena
  • Dimeax
  • donnie_oh
  • dinossindgeil
  • dennsen86
  • dominik_kaeppeler
  • bonjwamaurice
  • fuxelbau
  • derhauge
  • alltimeleah
  • felikah
  • femba
  • pummelfee86
  • chiko
  • entenburg
  • gucciwarrior_eu
  • Elquaria
  • Farbenfuchs
  • Filow
  • Hasi
  • GTimeTV
  • HarmiiFentsy
  • jennyan
  • xzudemx
  • hughwinters
  • kalle
  • kubafps
  • joshiiks
  • kico
  • pacing_pingvin
  • heystan
  • juliancom
  • karni
  • hornisse86
  • kerrag
  • iNoiizY
  • jinterella
  • kiba
  • jarzuul
  • kaaaay
  • jessirocks
  • Honeypuu
  • holladiewaldfee
  • junicats
  • huebi
  • kitty2001
  • kimuh
  • Katazuri
  • followvadda
  • knirpz
  • Willib0
  • kamikatze
  • touristhistories
  • meyer
  • LetsHugoTV
  • KDRkitten
  • maihopawango
  • mienah
  • obsess3
  • kutcherlol
  • niekbeats
  • MrMoregame
  • mahluna
  • kunshikitty
  • powerofevil
  • moondye7
  • LaraLoft
  • LEAH
  • Lilipp
  • lordpappnase
  • lowepe
  • bladeshow_
  • MaeloRomani
  • lostkittn
  • MasterTay
  • Maty
  • PhunkRoyal
  • odinakajesus
  • Mehdi
  • merleperle
  • maxim
  • noway4u_sir
  • MinusElf
  • MontanaBlack88
  • goicke
  • PietSmiet
  • MythosOfGaming
  • radlerauge
  • nooreax
  • Paluten
  • Rumathra
  • saltydayn
  • sebo
  • sieglinde
  • DerOlliTV
  • edelive
  • sunglitters
  • q_gee
  • primalavera
  • ronnyberger
  • slayjka
  • sterzik
  • STYLERZ
  • sola
  • sirraydus
  • Sologesang
  • snkarma
  • riirex
  • xhankyy
  • shlorox
  • rikku
  • SmashLunatic
  • Scrapie
  • sawlties
  • Ryole
  • Readyx
  • rAx1337
  • znowl
  • terste
  • wakayashi
  • swabine
  • vahnilly
  • zeusspezial
  • urutox
  • twobiers
  • trilluxe
  • tigerclown
  • Zarbex
  • Yxnca
  • rangerarea
  • segalson
  • VITABLO
  • verena
  • Janeli301
  • paco
  • xshowtime
  • nils
  • thunny
  • Zombey
  • tolkin
  • tizian_cs
  • tobifas_
  • vassilly
  • timhorus
  • powlster_
  • AzpectCustomz
  • Zander
  • tinkerleo
  • vlesk
  • Vadeal
  • rayothunderr
  • 2twistedtv
  • DieDoni
  • TheRealLiont
  • kekluck
  • Gnu_Live
  • geilevideossos
  • Lost
  • krokoboss
  • baluilp
  • meloonie
  • feli
  • bleeshh
  • itzz_chrizz
  • sukidingels
  • derpazzel
  • xiohlol
  • starletnova
  • Fibii
  • Reeze
  • HerrBergmann
  • dannydan_tv
  • reynexts
  • mmpascal
  • daniel_mowo
  • kiddkizzo
  • lezan
  • MoAuba
  • suun
  • Debitorlp
  • dhalucard
  • Henke
  • treelover462
  • sparkofphoenixtv
  • hahn
  • brudivoeller_tv
  • kapuzenwurm
  • torro
  • tehkex
  • therealjanhegenberg
  • goldgoblinnet
  • HandOfBlood
  • zornkoenigin
  • maxfentsy
  • tabsy
  • akiaaa
  • Akkcess
  • d1rtyd3vil
  • xTheSolutionTV
  • KaddiTV
  • Shimtex
  • naguura
  • AsterPewPew
  • hijugalive
  • papfi
  • juliversal
  • leeonbeeon
  • thiseguy
  • yvraldis
  • sirlamee
  • Mowky
  • zerbersterrr
  • PietSmiettv
  • lillimon
  • reismitmais
  • emperor13tv
  • klupatwins
  • jonsman
  • brostudios_wow
  • kev1ntv
  • mayodee
  • mulfbot
  • reval
  • copeylius
  • sarahtoninx9
  • julijones
  • chrizzle
  • Marc-Oliver Matthiessen
  • bonjwachill
  • niklas_honor
  • byjasmiiiin
  • dawn_richard
  • derkegy
  • xicanmeow
  • justin_tinderdate_tv
  • noserino
  • slyflytv
  • seyyn

Alles zu den Regeln von Sauercrowd

Was sind die Regeln? Um eine Balance zwischen Profis und Neulingen herzustellen, wurde ein Mentorenprogramm ins Leben gerufen. Jeweils ein Profi und ein Neuling werden zusammengepackt und der Profi lehrt den Neuling.

Außerdem bekommt jedes Volk einen Häuptling, der dann für die anderen spricht. Jeden Samstag wird sich zusammengesetzt, um wichtige Dinge zu besprechen und sich auch das Versagen der anderen in Form von Todesclips anzuschauen.

Weitere Regeln sind folgende:

  • Grundsätzlich gibt es nur einen Versuch mit einem Charakter. Sollten die Twitch-Streamer im Spiel sterben, so muss ein Clip von der Sterbeszene bereitgestellt werden. Auf der Website zu dem Event können sich die neuesten Tode der Teilnehmer angesehen werden.
  • Weiter dürfen nur Items genutzt werden, die die Teilnehmer selbst finden oder die innerhalb der Gilde existieren.
  • Es herrscht eine Streampflicht. Wer also seinen Charakter in WoW spielen will, muss dabei auf Twitch live sein.
  • Auch darf nur das Sauercrowd-Addon benutzt werden, nicht aber andere.

Verstößt ein Teilnehmer gegen diese oder eine andere Regel (weitere spezielle Regeln findet ihr auf sauercrowd.gg), so riskiert die Person einen Ausschluss aus dem Projekt.

Mehr zu dem WoW-Event
Mehr zum Thema
Schon vor dem großen WoW-Event auf Twitch kabbeln sich die Teilnehmer, weil niemand eine Rolle haben will
von Johanna
Mehr zum Thema
Das deutsche WoW-Event auf Twitch bekommt ein eigenes Addon, und der Veranstalter erklärt, was es alles kann
von Cedric Holmeier
Mehr zum Thema
Streamer plant großes WoW-Event auf Twitch, hat schon 227 Zusagen, auch Größen wie HandOfBlood sind dabei
von Cedric Holmeier

Das WoW-Hardcore-Event steht in den Startlöchern und seit 13. Dezember 2025 läuft das Vorevent, bei dem schon die Entscheidung Horde oder Allianz getroffen wurde. Zu Ehren der verbleibenden Tage zum offiziellen Start wurde ein besonderer Gast eingeladen, der ein Ständchen sang: Legendärer Barde eröffnet das große deutsche WoW-Event auf Twitch, sogar HandOfBlood tanzt und singt mit, schwingt Frostmourne zu Ehren des Moments

Quelle(n): Sauercrow Website, HandOfUncut auf YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
5
Gefällt mir!
1
Kommentieren
HandOfBlood ist "heimlich" auf Twitch.

Weil HandOfBlood seine eigene Regel in Sauercrowd nicht brechen will, streamt er heimlich auf einem Zweitkanal WoW

WoW Classic Hardcore Papaplatte

Papaplatte erreicht als erster Gildenleiter von Sauercrowd Stufe 60, stirbt dann unglücklich – Community ist sich sicher: Das war’s

Metashi Sauercrowd Drama

Ist WoW TBC Classic das Ende von Sauercrowd? Aussage von Metashi enttäuscht Twitch-Streamer und Community

WoW Classic Hardcore Grubby

Warcraft-3-Profi von Sauercrowd versaut Dungeon-Pull, seinen Magier (49) und die Heilerin (42) erwischt es: „Ich höre auf mit WoW“

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
MSW112
#1251837

Ich freue mich wirklich sehr auf das Event, gerade auch durch die “Trainings” im Vorfeld mal Streamer*innen zu sehen, die noch nie WoW angefasst haben, oder sogar belächelten und wie sie reagieren. Egal ob ein Matteo, Donnie, Edo oder oder oder. Es ist herrlich mit anzusehen.

Dennoch halte ich die Regeln für mies, viele Streamer*innen die im Vorfeld Interesse bekundet haben, wurden abgelehnt, weil angeblich voll. Andererseits wird dann spontan doch der Kumpel vom Kumpel zugelassen, der extra noch Streaming anfängt. Es wird jetzt schon gejammert, man wird zu wenig Spieler für das gemeinsame Ziel haben usw.

Zuguterletzt ist Soulseeker aktuell voll mit sehr vielen Ego-Spielern. Jeder für sich, Lootgeil, Flames, vordrängeln usw.
Das kann man dem Projekt selber nicht direkt zuordnen, doch wären diese Problemspieler vermutlich nicht dort, wenn es das Projekt nicht gäbe. Und die Regeln befeuern das leider auch noch.

Kurz: Projektidee geil, Umsetzung ziemlich unnötig elitär.

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx