MMORPG-Streamer des Jahres spielt seit 2008 WoW, verliert Duell um Twitch-Gilde gegen Noob, der erst seit 2 Monaten spielt

Chance „Sodapoppin“ Morris (30) hat 2024 noch den Preis als MMORPG-Streamer des Jahres gewonnen und spielt seit mindestens 17 Jahren World of Warcraft. Aber in einem Duell um die Twitch-Gilde „OnlyFangs“ verlor er jetzt gegen Tyler1, der erst seit wenigen Monaten überhaupt mit WoW zu tun hat. Das muss er sich jetzt von jedem anhören.

Was verbindet Sodapoppin mit WoW? Die erste dokumentierte Aufnahme, dass Sodapoppin WoW spielt, stammt aus dem Jahr 2008. Da begann er mit 15 Jahren damit, auf dem Dienst Xfire World of Warcraft zu streamen. Man kann davon ausgehen, dass er auch schon vorher das MMORPG gespielt hat.

2012 wechselte er auf Twitch und machte dort in den letzten 13 Jahren eine große Karriere, der 30-Jährige entwickelte sich vom reinen WoW-Streamer zu einem der erfolgreichsten Variety-Streamer der Plattform überhaupt.

Seit Blizzard vor einigen Jahren WoW Classic angekündigt hat, ist Sodapoppin wieder voll dabei. Zuletzt gründete er die Streamer-Gilde „OnlyFangs“ auf einem Hardcore-Server und ist seitdem erfolgreicher denn je. 2024 wurde er sogar zum „MMORPG-Streamer“ des Jahres gekürt, was er sichtlich genoss, weil er es Asmongold unter die Nase reiben konnte.

Laut seiner eigenen Aussage hat er für den Launch von WoW Classic 2018 sogar einen riesigen Deal abgelehnt, so wichtig ist ihm das Spiel.

Streamer verliert Duell gegen jemanden, der erst seit 2 Monaten WoW spielt

Das war jetzt seine große Schmach: Sodapoppin ist bei einem dummen Pull in WoW Classic gestorben und hat dabei seinen Hardcore-Charakter verloren. Daher musste er auch die Leitung der Gilde angeben. Die Gildenleitung übertrug er, mehr als Gag, an Tyler1. Der ist zwar ein beliebter Streamer, hat mit WoW aber eigentlich nichts zu tun, weil er über Jahre nur LoL gespielt hat.

Als Sodapoppin dann in einem Marathon einen neuen Helden auf Level 60 gelevelt hatte, wollte er seine Gilde von Tyler1 zurückhaben, doch der dachte gar nicht daran abzutreten, sondern forderte Sodapoppin zu einem Best-of-9-Duell heraus.

Doch dieses Duell um die Gildenleitung verlor Sodapoppin zu seiner Schmach 4-5 gegen den Neuling in WoW.

Streamer hat viele Subs auf Sodapoppin gesetzt, ist fassungslos über Niederlage

Das muss er sich jetzt anhören: Der neuseeländische Streamer Quin69 erklärte in einem Stream:

Er hat mich enttäuscht. Er hat mich einfach enttäuscht. Ich habe an ihn geglaubt. Er war mein Kriegshäuptling.

Quin69 sagt, er habe eine „lächerliche Anzahl von Twitch-Abos“ auf den Sieg von Sodapoppin gesetzt, weil er es nicht vorstellbar fand, dass er „gegen einen Typen verliert, der keine Ahnung hat, was er macht.“

Tyler1 habe auf seine Tastatur schauen müssen, um zurückzulaufen. Der Typ spiele vielleicht seit 2 Monaten, Sodapoppin spiele hingegen sein ganzes Leben WoW, seit er 15 ist. Für Quin69 ist es unerklärlich, wie in aller Welt Sodapoppin dieses Duell nur verlieren konnte.

Quin69 ist sich sicher: Sodapoppin sei einfach total abgehalftert. „Ich weiß nicht, was passiert ist. Er war mal gut in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es seine verdammt VTuber-Freundin ist oder was da los ist?“

Seine „verdammte VTuber-Freundin“ machte Sodapoppin nach der Niederlage, aber sogar noch mehr die Hölle heiß als Quin69, der um seine verlorene Wette trauert.

Die warf ihm vor, dass er darauf stehe, gegen Männer wie Tyler1 zu verlieren. Der habe ihn „mental fertiggemacht“ und Sodapoppin habe es gefallen. Veibae ging sogar so weit, Sodapoppin das „Bae“ zu verbieten. Für ihn heiße sie in Zukunft nur noch „Vei“ – das Bae habe er sich verspielt. Twitch-Streamer verliert im Duell in WoW erst seine Gilde, dann seine Würde und 430.000 sehen zu

Was meint ihr: Wie ist es möglich, dass jemand, der 17 Jahre WoW spielt, ein wichtiges Duell mit gleichem Gear gegen jemanden verliert, der erst seit 2 Monaten im Spiel ist?