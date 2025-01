WoW wird zum heißesten Spiel auf Twitch, als ein Duell entscheidet, wer Kriegshäuptling wird

Gestern, am 15.1.25, fand ein Duell in WoW statt: Es ging darum, wer der Kriegshäuptling in der populären Twitch-Gilde OnlyFangs wird. Gründer und WoW-Veteran Sodapoppin wollte die Gildenleitung zurückerobern. Doch der LoL-Titan Tyler1 hatte ein Problem damit. Das Spektakel schob WoW an Counter-Strike vorbei auf Platz 1 der heißesten Spiele auf Twitch.

Das war die Situation: Chance „Sodapoppin“ Morris ist ein Twitch-Streamer und Veteran von World of Warcraft. Er gründete die Gilde OnlyFangs auf einem WoW-Hardcore-Server. Hier spielen einige der größten Streamer der Welt, aber auch Gaming-Ikonen wie der Boss von Riot Games. Der besondere Clou des Servers: Wer stirbt, verliert seinen Charakter für immer.

Bei einem unachtsamen Pull starb Sodapoppin Ende 2024 doof in WoW und musste die Gildenleitung abgeben.

Die Krone übernahm Tyler1, der eigentlich von LoL kommt, und nun versprach, mit eiserner Faust in WoW durchzugreifen. Er machte sich erstmal ausgiebig über den Tod von Sodapoppin lustig und warf inaktive Mitglieder aus der Gilde.

Tyler1 weigert sich, die Gildenleitung kampflos zurückzugeben

So kam es zum Duell: Sodapoppin schob Anfang 2025 Überstunden auf Twitch, um einen Helden neu auf Stufe 60 zu bringen. Für den 30-Jährigen war klar: Wenn er Level 60 erreicht, wird er wieder Chef und übernimmt das Ruder. Es soll ja bald der Geschmolzene Kern geraidet werden und die Gilde braucht einen Tank und Kriegshäuptling, sie braucht ihn.

Aber Tyler1 dachte gar nicht daran, wieder Platz zu machen: Er forderte Sodapoppin zu einem Duell heraus, wer der „permanente Chef der Gilde in WoW ist“, der wahre Kriegshäuptling.

430.000 Menschen sehen WoW zum Zeitpunkt des Duells

So ging das Duell aus: Es war ein Spektakel. Die Krieger der beiden duellierten sich vor der versammelten Mannschaft.

Es lief am Ende, nach 8 Runden, auf einen neunten und finalen Entscheidungskampf heraus, den Tyler1 für sich entscheiden konnte, während Sodapoppin fluchte und haderte: Er, der erfahrene WoW-Spieler hatte vergessen, dass er noch seinen Furchteffekt nutzen konnte. Während Sodapoppin immer wieder murmelte, was für ein Idiot er sei, lief der Kampf unausweichlich auf sein Ende zu. Tyler1 triumphierte.

Tyler1 reagierte gewohnt gefasst und ruhig auf seinen Sieg:

WoW erreicht höchsten Zuschauerwert auf Twitch in einem Jahr

So viele sahen das Duell: Auf dem Kanal von Sodapoppin sahen 150.000 Leute das Duell. Bei Tyler1 schauten 110.000 weitere Leute zu. Insgesamt hatte WoW zum Zeitpunkt des Duells 430.000 Zuschauer – das ist der höchste Wert an gleichzeitigen Zuschauern, den WoW seit ungefähr einem Jahr hatte.

Es waren sogar noch mehr Zuschauer als bei den aufwändigen Rennen um die World First Kills bei Raids, die eigentlichen Highlights eines WoW-Jahres.

WoW wurde dank dieser Story zum heißesten Spiel auf Twitch in den letzten 3 Tagen: Der Zuschauerzuwachs katapultierte WoW an Counter-Strike und Honkai Star-Rail vorbei auf Platz 1 der Trend-Charts. Insgesamt lag WoW auf Platz 4 der größten Spiele in Twitch.

WoW hatte seit einem Jahr nicht mehr so viele Zuschauer wie gestern Abend (via SullyGnome).

Tyler1 gewinnt Duell und nimmt grausame Rache

Das war der Abschluss des Duells: Tyler nahm nach seinem Sieg grausame Rache. Denn er forderte Sodapoppin als „Strafe“ auf, sich das Haar pink zu färben.

Die Strafe ist eine Anspielung auf den Rauswurf des Twitch-Streamers Pirate Software aus der Gilde durch Sodapoppin. Denn Tyler1 sagt nun, die Strafe komme, weil Sodapoppin Ausreden suche und keine Verantwortung dafür übernehme, was er getan habe. Mit genau dieser Begründung hatte Sodapoppin den ehemaligen Blizzard-Entwickler Pirate Software aus der Gilde geworfen.

Sodapoppin blieb nichts anderes, als die Strafe zu akzeptieren: „Ja, mein Kriegshäuptling.“

Sodapoppin hat auch noch zu Hause Ärger

Was ist richtig schlimm für ihn? Im Anschluss an die schmachvolle Niederlage gegen Tyler1 musste sich Sodapoppin noch von seiner Freundin Veibae anhören, dass er ein Weichei sei, der es liebe von „größeren Typen herumgeschubst zu werden.“

Sein Ego sei zusammengebrochen und er habe sich von Tyler1 erst im Kopf herumpfuschen und sich dann wie ein kleines Hündchen behandeln lassen.

Sodapoppin bestritt das zwar: Tyler1 sei halt der Kriegshäuptling und mache die Regeln, aber Veibae war unerbittlich. Sodapoppin stehe einfach drauf, sich von Männern wie Dreck behandeln zu lassen.

