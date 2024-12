Chef der elitären Streamer-Gilde stirbt doof in WoW, ist erschüttert – Der Ober-Troll von LoL ergreift die Herrschaft

Auf Twitch ist WoW Classic seit einiger Zeit angesagt: Einige der größten Streamer tummeln sich in der Gilde OnlyFangs und spielen WoW Classic im Hardcore-Modus auf einem neuen Server. Das Pikante: Jeder Fehler hat ernste Konsequenzen. Jetzt ist ausgerechnet einer der erfahrensten WoW-Spieler, Sodapoppin, doof gescheitert. Der WoW-Neuling Tyler1, bekannt für League of Legends, sieht seine Chance gekommen.

Das war der tragische Moment: Chance „Sodapoppin“ Morris ist WoW-Spieler der ersten Stunde, Als Blizzard damals WoW Classic angekündigt hat, war das für den riesigen US-Streamer eine tolle Chance. Der hat 2019 sogar im Spiel geschlafen.

Sodapoppin steht hinter dem Projekt OnlyFangs und führt die Streamer-Gilde an. Er macht als erfahrenster Spieler und Alpha-Wolf dort die Ansagen, schlägt sich oft mit Streamern herum, die zwar groß sind, aber keine Ahnung von WoW haben – wie dem furchtbaren xQc – oder er muss Pokimane mal in die Schranken weisen.

Sodapoppin ist für seine trockene Art bekannt, gerne schaut er sich Clips an, wie unerfahrene Streamer in WoW Classic draufgehen. Doch jetzt hat es ihn auch erwischt, bei einem missratenen Pull in der Instanz „Scarlet Bastion“ ging sein Level-60-Charakter, Thetusk, drauf.

Seine Stunde ist gekommen:

Sodapoppin verliert Hardcore-Charakter bei einem schlechten Pull

Welche Auswirkungen hat das:? Dass der wichtigste Charakter von OnlyFangs stirbt, hat einige Auswirkungen auf die Pläne der Gilde. Denn der Charakter war eigentlich als Tank für die kommenden Raids vorgesehen.

Tyler1 schimpfte sofort: “Jetzt müssen wir mit dem Raiden bis Mai warten.”

Sodapoppin konnte diesen doofen Tod kaum fassen und saß wie versteinert vorm Bildschirm.

LoL-Troll feiert und ätzt nach dem Versagen seines Chefs

Wer frohlockt? Der LoL-Streamer Tyler1 feixte und amüsierte sich sofort: Für ihn ist klar: Die Pfeife hat’s einfach nicht drauf. Er nennt seinen Gildenleiter „Sodapussy“ und schlüpft selbst in die Rolle des Tanks.

Während andere Gildenmitglieder bedrückt und andachtsvoll über das Scheitern von Sodapoppin reden, brüllt Tyler1 euphorisch in die Kamera. Der Typ kann kein WoW spielen, genau das, wofür er bekannt ist, kann er nicht. Der Typ heult, der Typ heult!

Wie reagiert Sodapoppin? Der muss sich erstmal sammeln und erstellt einen neuen Charakter. Er sagt, hier sei viel Zeit seines Lebens grade weggespült worden. Das sei allein seine Schuld, er werde jetzt hart arbeiten, um wieder auf Stand zu kommen.

Das geplante Auswärtsessen sei erstmal abgesagt: Er müsse jetzt wieder ranklotzen.

Tyler1 zeigt seinem Chef, wie der Pull richtig geht

Das sagt Tyler1: Der sagt, Sodapoppin brauche sich da gar nicht beeilen. Er übernehme das Tanken. Genüsslich übernimmt er und zeigt, „wie man es richtig macht“ und den Pull „korrekt durchführt.“

Letztlich zeigt das Beispiel von Sodapoppin, dass man noch so viele Jahre Erfahrung in WoW haben kann, wenn man einen Pull nicht ernst nimmt und einen kleinen Leeroy-Jenkins-Moment hat, dann büßt man dafür. Das macht den Reiz dieses Hardcore-Servers aus. Tyler1 ist in diesem Clip einmal mehr ein furchtbarer Mensch, aber das ist die Rolle, die er spielt. In Wirklichkeit ist der Mann vernünftiger, als er hier zeigt, jedenfalls etwas. LoL: Twitch-Streamer schildert sein Leben als einsame Grind-Hölle – Wundert sich, was alle haben