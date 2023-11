Twitch: „Beide haben unrecht, aber xQc hat angefangen“ Sodapoppin leitet WoW-Gilde voller Divas, endet wie erwartet

Trotz des Dramas ist der Chef zufrieden, dass es so lang gedauert hat, bis es überhaupt zu Problemen kam. Obwohl er selbst ab und an über die Tode seiner Mitglieder gespottet hat, hat der erste wirklich große Krach Monate auf sich warten lassen.

Alle Beteiligten sind Streamer. Er könne einfach in die VODs gehen und sich anschauen, was passiert ist. Sein Fazit: Dowsky hätte vielleicht freundlicher sein können, aber xQc sei definitiv der Initiator gewesen.

Sodapoppin zeigt in seinem Stream noch ein paar Bilder davon, wie xQc ihn anschreibt, mit Dingen wie „NOTFALL“ und der Bitte, direkt zu reagieren, gefolgt von mehreren Anrufen. Da der Gildenchef aber gerade mit Freunden ein wenig Zeit verbringen wollte, machte er schlicht sein Handy aus und kümmerte sich erst darum, als er wieder am PC saß.

Das ist der Streit: Félix „xQc“ Lengyel gilt als großer Rüpel auf Twitch, auch wenn er mittlerweile auf Kick gewechselt hat. In WoW Classic hat sich der Streamer in gleich 4 Probleme mit Kollegen Dowsky verwickelt, wie der Gildenleiter im eigenen Stream berichtet (via Twitch ).

