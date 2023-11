WoW: Twitch-Streamer wird aus cooler Gilde geworfen, weil er zu faul zum Leveln war – Will nun seine Fans einspannen

Bei den US-Twitch-Streamern ist die Hardcore Gilde zu WoW „OnlyFangs“ ein großes Thema. Viele große Creator wie Sodapoppin und xQc sind Teil davon. Doch auch der größte Fame hilft nicht, wenn man sich nicht an Vereinbarungen hält.

Warum wurde xQc rausgeworfen? Mit seiner Aktion sorgte Sodapoppin für einige Diskussionen in der Gaming-Community, als er den Streamer xQc aus der Hardcore-Gilde „OnlyFangs“ in World of Warcraft Classic kickte. Während eines Livestreams am 20. November fiel auf, dass xQc sich schon längere Zeit nicht ins Spiel eingeloggt hatte. Dabei steht doch das Ziel, schnell Level 60 zu erreichen, ganz oben auf der Prioritätenliste.

Kurzerhand wurde der „faule“ Spieler rausgeworfen und Sodapoppin erklärte die Begründung dahinter. Kurz darauf meldet sich xQc und verrät, wie er jetzt die Hilfe seiner Zuschauer nutzen möchte.

„Wir brauchen einen verdammten Weckruf!“

So ging Sodapoppin vor: Im Livestream kontrolliert er in der Gilde OnlyFangs, bei der er der Gildenmeister ist, die Aktivitäten der einzelnen Spieler. Wer mehrere Tage nicht online war, wie ein Spieler mit 4 Tagen Inaktivität bei Level 15, der wird ohne zu zögern rausgeworfen. Bei dem Charakter von xQc angekommen, bemerkt der Gildenchef:

„Vor 4 Tagen [zuletzt online gewesen], Level 31. Ich glaube, ich werde ihn kicken. Einfach nur ein Ego-Check, ganz klar“, und kickt den Level-31-Schurken Djuicer. Dann fährt er fort: „Was die Wiedereinladung angeht: Mach verdammt nochmal weiter. Vier Tage [offline], wenn die Quote [Level] 60 bis zum 8. Dezember lautet, ist inakzeptabel. Wir brauchen einen verdammten Weckruf!“

Den Clip mit dem Rauswurf binden wir euch hier im Artikel ein:

So reagiert die Community: Im Subreddit LivestreamFail wird der Kick und die Begründung diskutiert. Viele Zuschauer zeigen sich aber verständnisvoll. Der Top-Kommentar stammt von Nutzer Lordsokka und lautet: „Ich meine, wenigstens eine Person sollte das ernst nehmen und das ist der Gildenmeister. Er erledigt also seinen Job.“

Spieler xseodz meint: „Ehrlich gesagt, verstehen viele Leute nicht, wie anstrengend Raiden sein kann. Vor allem Streamer, die denken, die Welt dreht sich nur um sie.

Ich bin ein erwachsener Mann mit Frau und Kind, und wenn mein RL mir sagt, dass ich an einem Mittwoch um 19 Uhr da sein muss, dann muss ich da sein, oder 19 Spieler warten 3 Stunden […].

Das ist natürlich auch der Grund, warum ich mit dem Raiden aufgehört habe, denn der Zeitaufwand ist enorm.“

The-Loracks sagt: „Das macht Sinn. Viele Leute sind nur beigetreten, weil alle anderen es taten. Meine Lieblingsstelle war, als er fragte, ob Kyles Charakter tot sei, er bekam die Antwort ‘nein’ und sagte ‘in Ordnung’ und hat ihn trotzdem gekickt. Es ist gar nicht so schwer zu zeigen, dass man sich engagiert, nur ein oder zwei Level pro Tag. Ich muss sagen, dass ich das RP auf dem Hardcore-Server wirklich genieße, so wie einer der Mods von [Sodapoppin] neulich aufgetaucht ist und Penta und Sodakite Gildenwappen gegeben hat und sie ein bisschen RP gemacht haben. Ich weiß, dass das ultimative Ziel lvl 60 und Raiden ist, aber die Reise dorthin hat genauso viel Spaß gemacht.“

Das sagt xQc: Noch am gleichen Tag reagierte der Streamer auf seinen Rauswurf und richtet sich an seine Fans: „Wurde ich rausgeworfen? Leute, Leute. Ich brauche Leute, die etwas finden, um die Halsketten zu kaufen. So schnell wie möglich. Ich werde euch das Gold dafür besorgen. Ihr müsst den ganzen Markt immer wieder aufkaufen. Wir werden es schaffen, Chat!“

Mit der Hilfe seiner Zuschauer will er also das Ruder rumreißen. Findet ihr, Sodapoppin hat richtig gehandelt?

