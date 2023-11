WoW: Die Legende von Boostlord – Der Magier, der tankt und Dungeons alleine macht

Ein geheimnisvoller Magier wartet in den Dungeons von World of Warcraft – er spielt den Tank der Gruppe und macht eigentlich alles im Alleingang.

Dass Magier gerne mal zu viel in World of Warcraft wollen, das ist ein alter Hut. Wenn ein Magier die Rolle des Tanks übernimmt, dann geht in der Regel bereits eine ganze Menge schief. Allerdings gibt es wohl einen Helden, der das als Magier durchzieht. Aber der tankt nicht nur, sondern tötet auch noch alle Feinde des Dungeons im Alleingang.

Woher stammt die Geschichte? Im Subreddit von World of Warcraft erzählt crappy-throwaway seine Erfahrung ein wenig ungläubig.

Ich bin gerade dabei, mir einen Hochberg-Tauren-Schutz-Krieger zu leveln und mache dabei den Standard-XP-Grind über Dungeons mit dem aktuellen XP-Boost. Ich komme in eine Gruppe für den Schrein des Sturms mit einem Level-10-Magier, der „Boostlord“ oder so ähnlich hieß. Er fragt, ob er tanken darf und ich sage ungläubig „Mach nur, lmao“ und ging von einem Wipe aus … Und was ich dann sah, war ein Magier, der 27 Level niedriger als ich war und die Elite-Gegner umgesenst hat, als gäbe es kein Morgen. Beim zweiten Boss bin ich sprachlos, beim dritten einfach glücklich über die kostenlosen XP. Beim letzten Boss hole ich endlich zum Magier auf, während sie den Boss mit 3 Angriffen töten und erreiche Level 40. Zu diesem Zeitpunkt habe ich den Schock überwunden und wollte ihn einfach nur betrachten, um zu sehen, dass er komplett ausgestattet ist mit Juwelen, Verzauberungen und vollständig blauer Ausrüstung … auf Stufe 10 … (…) Ich weiß nicht, wer du bist oder wie du es machst, aber danke. Du verrichtest hier Gottes Werk. Leuten während des XP-Boosts beim Leveln zu helfen. Mögen unsere Pfade sich wieder kreuzen.

Auch andere erzählen unter dem Beitrag, dass sie bereits ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Wie ist das möglich? Dass ein Magier in normalen Dungeons so stark ist, das ist durchaus möglich. Der Grund dafür ist ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Faktoren. Auf niedrigen Stufen (etwa Level 10) machen Charaktere noch sehr viel mehr Schaden an Feinden im Vergleich zu Mitspielern auf höheren Stufen. Das liegt daran, da Charaktere auf niedrigen Stufen erst wenige Zauber besitzen und daher nicht ihre ganze Rotation verwenden können – um das etwas auszugleichen, macht Blizzard diese Charaktere eben besonders stark mit den wenigen Zaubern, die sie haben.

Diese Skalierung lässt sich ausnutzen und ausreizen. Denn wer etwa auf Stufe 10 die „Level-Bremse“ aktiviert und dann keine XP mehr sammeln kann, der kann ewig in diesem mächtigen Zustand bleiben und in Dungeons dominieren.

Mehr ist möglich, wenn man sich etwa in den Dungeons von „Warlords of Draenor“ bewegt und dort darauf hofft, dass Gegenstände „kriegsgeschmiedet“ werden – dann kann man bereits auf Stufe 10 ein Set mit einem Itemlevel über 60 und Sockelplätzen verwenden.

So wäre es theoretisch möglich, ein massives Power-Level zu erreichen und damit anderen Helden beim Leveln in Dungeons einen ziemlichen Gefallen zu tun.

Der einzige Haken ist allerdings, dass man das System nicht „gezielt“ ausnutzen kann, um mit Freunden zu leveln. Denn wenn der Spieler mit dem XP-Stopp sich mit Freunden zusammentut, dann erhalten alle in der Gruppe einen dicken XP-Malus – es lohnt sich also nicht.

Bei Random-Dungeons und zufälligen Mitspielern ist das aber nicht der Fall. Und so entstehen die unbesungenen Helden wie Boostlord, der irgendwo da draußen ist und nur darauf wartet, für euch den ganzen Dungeon im Turbomodus zu bewältigen … einfach, weil das sein Name ist.