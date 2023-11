WoW ist plötzlich wieder ein Hit und das beliebteste Spiel auf Twitch – Aber wieso?

World of Warcraft ist beliebt wie lange nicht mehr, zumindest auf Twitch. Warum das uralte MMORPG plötzlich so dominiert, verraten wir hier.

World of Warcraft stirbt – das heißt es seit vielen Jahren. Doch dass WoW auch im Jahr 2023 noch ziemlich lebendig ist, lässt sich manchmal ganz besonders an Twitch ablesen. Oft spielt Blizzards MMORPG hier nur eine untergeordnete Rolle, doch wer in den letzten Stunden auf die Streaming-Seite schaute, konnte WoW zeitweise sogar auf Platz 1 sehen.

Dabei spielt auch der neue Patch 10.2 Wächter des Traums eine Rolle:

Warum ist WoW auf Twitch erfolgreich? Die Gründe dafür, dass WoW gestern zeitweise mit 230.000 Zuschauern das beliebteste Spiel auf Twitch war (50.000 vor dem 2. Platz League of Legends) und sich auch aktuell (Stand: 16.11.2023, 11:30 Uhr) auf Platz 2 hält, sind vielfältig, da gerade eine Menge Faktoren zusammenkommen (via gamesradar.).

WoW hat die nächsten 3 Erweiterungen auf der BlizzCon angekündigt und damit quasi einen groben Zeitplan für die nächsten 6 Jahre enthüllt. Das sorgt dafür, dass alte Fans nochmal reinschauen.

WoW Classic Hardcore ist noch immer recht beliebt und viele haben eine diebische Freude daran, Streamern dabei zuzusehen, wie sie ihren geliebten HC-Charakter durch einen Tod verlieren. Hier gibt es auch viele „Reaction“-Videos auf Compilations mit den schönsten (oder albernsten) permanenten Toden in HC Classic. Immerhin sind einige Classic-Tode auch einfach zu schön.

Es gibt einen besonderen Twitch-Drop, das ist ein weißes Reit-Kamel – daher „müssen“ alle aktiven WoW-Fans ohnehin ein paar Stunden WoW-Content auf Twitch schauen, um sich dieses Goodie zu sichern.

Bleibt das so? Vermutlich nicht. Gerade so Aktionen wie die Twitch-Drops sorgen eher für eine kurzzeitige Zuschauerschaft, die vor allem die Belohnung abgreifen will. Zwar dürfte das Rennen rund um den „World First Kill“ die Zuschauerzahlen in den kommenden Tagen nochmal in die Höhe treiben, sobald die ersten Profis bei Fyrakk angekommen sind, aber danach dürfte es rasch wieder abflachen.

Auch die anderen Twitch-Zugkräfte, wie die Ankündigungen der BlizzCon oder der Twitch-Drop für ein neues Mount, dürften in den nächsten Tagen eher wieder abnehmen.

Dennoch ist es interessant zu sehen, dass Blizzard mit einem über 19 Jahren alten Spiel es immer noch wieder schafft, so in die Aufmerksamkeit zu rücken.

Es scheint zwar unwahrscheinlich, dass World of Warcraft nochmal zu einem Dauerbrenner wird – wie das etwa bei League of Legends der Fall ist – aber die kurzen, drastischen Ausschläge nach oben sind in jedem Fall bemerkenswert.