Auf Amazon Prime läuft gerade „Catch the Killer“: Ein Cop-Thriller, der völlig zu Unrecht bislang unter dem Radar ist, sagt MeinMMO-Autor Schuhmann. Dem Film fehlt es vielleicht an großen Stars, aber er liefert zwei Stunden spannende Unterhaltung auf zwei Ebenen.

So beginnt Catch the Killer: Ein Scharfschütze tötet am Silvesterabend in Baltimore 29 Menschen, die unbeschwert den Jahreswechsel feiern. Er trifft makellos aus weiter Entfernung, hinterlässt keine Spuren. Es gibt kein Motiv, keine Hinweise, keine Anhaltspunkte.

Ein erfahrener FBI-Agent, ein echter Macher, selbstsicher und breitbeinig, wird mit der Aufklärung des Falls beauftragt, schnell fällt ihm eine junge Polizistin auf, die bei der Beweisaufnahme keuchend zusammengebrochen ist, und später bei einem Kaffee sagt: Der Täter haben die Opfer getötet, als wolle er Moskitos erschlagen.

Die Polizistin will ihre Chance nutzen und stürzt sich voll in den Fall. Doch der erfahrene FBI-Mann weiß, dass mit dem Mord ein Countdown begonnen hat. Sofort spürt man den Druck der Öffentlichkeit: Die Stadt ist in Panik. Politiker fürchten um ihr Jobs, die Medien heizen die Stimmung an. Jeder weiß es besser, jeder hat eine Theorie: Er muss den Täter finden, am besten sofort.

Aber wie soll man einen Täter finden, der perfekt gemordet hat?

Druck der Öffentlichkeit verleiht dem Thriller mehr Spannung

Das ist das Besondere an dem Film: Der Thriller hat eine wirklich clevere primäre Handlung: Ein engagiertes Team sucht einen Täter, nutzt alle forensischen Tricks, geht jeder Spur nach.

Schnell hat man logisch klingende Theorien:

So ein guter Scharfschütze muss irgendwo ausgebildet worden sein.

Jemand muss das Gebäude, von dem aus geschossen wurde, schon gesichtet haben. Wer war da drin?

Warum bringt ein Maler sein schreiendes Baby mit zu einem Verhör?

Warum nutzt der Killer ein 40 Jahre altes Scharfschützengewehr?

Dabei ähnelt die Dynamik der Figuren jener aus „Der Knochensammler“ oder „Schweigen der Lämmer“: Ein erfahrener Ermittler sieht Potenzial in einer scharfsichtigen, aber labilen jungen Frau.

Die Vorbilder, Klassiker der Cop-Thriller, konzentrieren sich auf die Ermittlung.

Das Besondere an „Catch the Killer“ ist es, dass es im Film eine zweite Ebene gibt. Denn der brillante Ermittler ist mehr damit beschäftigt, sich gegen andere Abteilungen und Platzhirsche zu wehren, die ihm erklären wollen, wie sein Job geht:

Der Ermittler will methodisch vorgehen, sucht winzige Spuren und nähert sich langsam dem Ziel

Andere wollen aber den schnellen Erfolg, die spektakuläre Verhaftung, den Ruhm für sich

Dieser Konflikt verleiht dem Film eine ungewöhnliche Handschrift, verhilft ihm zu ungewöhnlichen Wendungen und macht ihn realistischer.



Mit Angelina Jolie würden mehr Leute den Film kennen – aber wäre er auch besser?

Lohnt sich „Catch the Killer“? Ja, das ist ein sehr spannender Film mit wirklich cleveren Wendungen und einem packenden Finale. Der Film geht folgerichtig und gnadenlos vor.

Alle Figuren handeln am Optimum ihres Könnens. Es ist aufregend, jeden Schritt der Ermittlung mitzuverfolgen. Durch den neuen Aspekt des politischen und öffentlichen Drucks, den „Catch the Killer“ der Cop-Thriller-Formel hinzufügt, gewinnt der Film erheblich an Format.

Letztlich hat man das Gefühl: Wenn der Film statt der exzellenten Shailene Woodley und Ben Medelsohn vielleicht Angelina Jolie und George Clooney im Lead gehabt hätte, würden „Catch the Killer“ viel mehr Leute kennen. Aber wer weiß, ob er dann so gut geworden wäre.

Wo kann man „Catch the Killer?“ Der Film läuft aktuell auf Amazon Prime. Er dauert etwa 2 Stunden, ist in deutscher Synchro vorhanden und ab 16 empfohlen.

