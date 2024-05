5 Serien wie Dexter

Wir haben euch Serien, die ähnlich wie Dexter sind, in einer Liste gesammelt. 5 Titel stellen wir euch vor, die euch gefallen könnten, wenn ihr auch die Kriminalserie mochtet.

Was sind das für Serien? Die Auswahl der Titel wurde anhand der Redaktion vorgenommen. Dabei haben wir aber auch auf eine gute Wertung bei IMDb geachtet.

1. Hannibal

Die Serie dreht sich um den Empathen und FBI-Agenten Will Graham, der sich so gut in die Köpfe der Mörder hineinversetzt, dass er deren Verbrechen mental rekonstruieren kann. Unterstützt wird er bei den Ermittlungen von dem Psychiater Dr. Hannibal Lecter, der ein finsteres Hobby hat.

Schaut Hannibal, wenn ihr das Folgende an Dexter mögt:

Figuren mit dunklen Geheimnissen und Doppelleben

Moralische Ambiguität

Psychologische Tiefe

Dunkle Atmosphäre

Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei

Serienkiller

Das sagen die IMDb-Wertungen: Bei insgesamt 276.929 Wertungen auf IMDb kommt die Serie auf durchschnittlich 8,5 Sterne.

Fun Fact: Alle Kochszenen der Serie drehte Hannibal-Darsteller Mads Mikkelsen selbst, auch den Trick, bei dem er ein Ei in die Luft wirft, es auf dem Pfannenwender zerbricht und es in der Pfanne landet. Training bekam er dafür von Food Stylist Janice Poon. (via businessinsider.com)

2. Bates Motel

Die Serie wurde inspiriert von Robert Blochs und Alfred Hitchcocks Psycho und behandelt die Ereignisse, die sich in der Jugend des bekannten Serienkillers aus dem Filmklassiker abspielten.

Normas Ehemann ist verstorben. Gemeinsam mit ihrem Sohn Norman Bates möchte sie nun in der Stadt White Pine Bay einen Neuanfang starten und zieht in ein altes Motel. Jedoch ist die Kleinstadt nicht so idyllisch wie gedacht und auch die Beziehung zwischen Mutter und Sohn ist kompliziert.

Schaut Bates Motel, wenn ihr das Folgende an Dexter mögt:

Protagonisten mit dunklen Geheimnissen

Familiäre Beziehungen thematisiert

Verbrechen und Morde

Psychologische Tiefe

Komplexe Charaktere

Das sagen die IMDb-Wertungen: Auf 8,1 Sterne kommt die Serie auf IMDb. Insgesamt 117.066 Zuschauer gaben hierbei ihre Bewertung ab.

Fun Fact: Das WiFi-Passwort des Bates Motel lautet MOTHER, also Mutter. (via IMDb)