7 Serien wie Manifest

Wir haben euch Serien, die ähnlich wie „Manifest“ sind, in einer Liste gesammelt. 7 Titel stellen wir euch vor, die euch gefallen könnten, wenn ihr auch die Mystery-Serie mochtet.

Was sind das für Serien? Die Auswahl der Titel wurde anhand der Redaktion vorgenommen. Dabei haben wir auf eine gute IMDb-Wertung geachtet.

1. Lost

Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe Überlebender, die es bei einem Flugzeugabsturz auf eine mysteriöse Insel verschlägt.

Dort kämpfen sie um ihr Überleben, während geheimnisvolle Mächte die Gegend unsicher machen. Doch auch innerhalb der Gruppe gibt es Konflikte und jede Figur verfügt über ihre eigenen Hintergründe und Geheimnisse.

Schaut Lost, wenn ihr das Folgende an Manifest mögt:

Mysteryserie voller seltsamer Ereignisse und Phänomene

Passagiere eines Flugzeugs im Mittelpunkt der Geschichte

Charakterentwicklung und zwischenmenschliche Beziehungen im Fokus

Komplexe Handlung

Zeitsprünge und Flashbacks

Übernatürliche Elemente

Das sagen die IMDb-Wertungen: Auf 8,3 Sterne schafft es Lost auf IMDb bei 593.601 Bewertungen.

Fun Fact: Beinahe hätte Michael Keaton die Rolle von Jack gespielt. Zu Beginn sollte die Figur von einem Monster getötet werden. Doch da der Held nicht so früh sterben sollte, wurde das Drehbuch nochmal umgeschrieben. Da Keaton sich nicht langfristig an eine Serie binden wollte, lehnte er dann ab (Quelle: collider.com).

2. Travelers

Travelers spielt in einer postapokalyptischen Zukunft. Um die Menschheit vor einem düsteren Schicksal zu bewahren, schickt eine Gruppe ihr Bewusstsein zurück ins 21. Jahrhundert. In den Host-Körpern angekommen, müssen sie sich erst einmal zurechtfinden, um nicht aufzufallen.

Schaut Travelers, wenn ihr das Folgende an Manifest mögt:

Zeitreisen spielen eine zentrale Rolle

Geheimnisse und komplexe Handlung

Charakterentwicklungen und -beziehungen im Fokus

Rettungsmission und moralische Fragen

Das sagen die IMDb-Wertungen: 8,0 Sterne bekommt die Serie durchschnittlich auf IMDb bei 64.149 Bewertungen.

Fun Fact: Die Namen der Pferde, die von Philip erwähnt werden, sind alles Waffen im Videospiel Destiny. Sie heißen: Patience and Time, Touch of Malice, The Fourth Horseman, The Last Word und Down and Doubt (via gamerant.com).