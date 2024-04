Wer sich im Mai 3-Mal einloggt, dem schenkt das MMORPG zu Elder Scrolls eine Oase als Eigenheim

Die Entwickler von The Elder Scrolls Online haben die täglichen Anmeldebelohnungen für den Monat Mai 2024 vorgestellt. Das große Highlight ist die Schanze des Schwertsängers, die ihr euch bereits nach drei Tagen freischalten könnt.

Was ist die Schanze des Schwertsängers? Hierbei handelt es sich um ein Eigenheim, das in Hammerfell liegt. Genauer: an der Grenze zwischen der Alik’r-Wüste und Bangkorai. Euch erwarten Kristallkavernen, Oasengewässer sowie Sand- und Gesteinslandschaften.

Das unmöblierte Grundstück gehört euch, wenn ihr euch im Mai 2024 an drei verschiedenen Tagen in The Elder Scrolls Online anmeldet. Einmal gekauft, könnt ihr euren Besitz individuell einrichten und von den diversen Vorteilen eines Eigenheims profitieren.

Das neue Kapitel Gold Road erscheint am 3. Juni für PC und Mac

Welche Anmeldebelohnungen sind noch angekündigt? Die Entwickler haben die folgenden Schmankerl für den Mai vorgestellt:

Es winken bis zu fünf Kronen-Kisten der Schuppenruferin, wenn ihr euch vier- bis achtmal im Mai in Elder Scrolls Online einloggt. Welche Gegenstände ihr in diesen Kisten finden könnt, verrät euch dieser offizielle Blogartikel.

Tag 10 belohnt euch mit 500 Siegeln der Bestrebung, mit denen ihr euch Inhalte aus Kronen-Kisten freischalten könnt, die ihr bislang nicht aus einer Kiste herausgezogen habt.

An Tag 14 landet ein neuer Begleiter in eurer Sammlung, und zwar das süße Bruma-Fleckenschwein.

Für die Tage 16 bis 20 winken erneut bis zu fünf Kronen-Kisten, dieses Mal aus der Kategorie Xanmeer aus dem Jahr 2018 – mehr dazu auf der offiziellen Webseite.

So spielt ihr schon jetzt Gold Road und Update 42

Was wurde noch angekündigt? Seit wenigen Tagen könnt ihr das kommende Kapitel Gold Road sowie das zugehörige Update 42 auf dem öffentlichen Testserver für PC und Mac ausprobieren. Besonders spannend ist das mit Blick auf das neue Schriftlehre-System, das euch in Elder Scrolls Online erstmals Fertigkeiten individuell anpassen lässt.

Um auf den öffentlichen Testserver zuzugreifen, müsst ihr das Einstellungsmenü im Startprogramm für PC sowie Mac öffnen und dort „Öffentlichen Testserver anzeigen“ aktivieren. Danach könnt ihr die Version für den Testserver herunterladen und auf diese zugreifen.

